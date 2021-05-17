Jandarma bekçi alımı başladı mı? 2021 EGM Jandarma bekçi alımı başvuru şartları için açıklama...

Jandarma bekçi alımı başladı mı? 2021 EGM Jandarma bekçi alımı başvuru şartları bekçi olmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü jandarma bekçi alımı duyuruları için gözler açıklamalara çevrildi. 10 bin yeni bekçi alımının alınacağının duyurulmasıyla vatandaşlar başvuru tarihlerini ve şartlarını sorguluyor. İşte 2021 jandarma bekçi alımı başvuruları hakkında merak edilen son bilgiler!
JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞLADI MI?
Binlerce bekçi adayı heyecanlı bekleyiş içerisinde Jandarma bekçi alımlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağı ifade edilmişti. JGK ve EGM bekçilik ilanlarının bayram sonrasında açıklanması bekleniyor.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Bekçilik ilanlarına başvuru yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bir takım hususlar var. Genel bekçi alım şartları;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),
Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.
Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.
Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.
Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.
Memuriyete engel bir hali bulunmamak.