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    • Memurlar
    • 17.05.2021 11:06
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    • 17.05.2021 11:06
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    Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak! Detaylar belli oldu

    aracılığı ile yayınlanan personel alım ilanları arasına yenileri eklendi. Güncel ilanlar arasında Ekonomi Üniversitesi'nin 11 öğretim üyesi alım ilanı da yer aldı.

    O üniversite öğretim üyesi alacak! Detaylar belli oldu

    Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 11 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

    'nun internet portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı başvurusu için bilgiler:
    PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
    1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
    2- Özgeçmiş
    3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)
    4- 2 adet vesikalık fotoğraf
    5- Nüfus cüzdanı örneği
    6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)
    (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olmak
    7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
    8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge
    9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD
    10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

    DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
    1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 2- Özgeçmiş
    3- Yayın listesi
    4- 2 adet vesikalık fotoğraf 5- Nüfus cüzdanı örneği
    6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış
    olması)
    7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
    8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge
    9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD
    10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

    DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
    1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
    2- Özgeçmiş
    3- Yayın listesi
    4- 2 adet vesikalık fotoğraf
    5- Nüfus cüzdanı örneği
    6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
    7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
    8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge
    9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD
    10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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