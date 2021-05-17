Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 27 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı başvurusu için bilgiler:

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

(x) 1- Başvuru dilekçesi.

(x) 2- Puanlı Yayın Listesi

(x) 3- Özgeçmiş

(x) 4- Öğrenim Belgeleri (Dr.Öğretim Üyesi adayları Doktora, Doçent adayları için Doçentlik Belgesi)

(x) 5- Yabancı Dil Belgesi (Dr.Öğretim Üyesi adayları için)

6- Sabıka Kaydı (1 adet)

(x) 7- Onaylı hizmet belgesi (Bursa Uludağ Üniversitesi personeli çalıştıkları birimden, Bursa Uludağ Üniversitesinde çalışmayan adaylar çalıştıkları veya ayrıldıkları kurumdan alacaktır)

(x) 8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

9- Fotoğraf (2 adet)

(x) 10- Yayın Dosyası (Puanlı Yayın Listesine Göre Sıralanmış)

* Yayınlarına UAKBİS veya BUAKBİS Sisteminden erişilebilen adaylar (Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanları) dosya teslim etmeyecektir.

* Yayınlarına UAKBİS veya BUAKBİS Sisteminden erişilemeyen adaylar; Doçent ve Dr.Öğretim Üyesi kadrosu adayları 4 adet dosya teslim edecektir.

NOT :(X) İle işaretli belgeler ve yayın dosyası Bursa Uludağ Üniversitesi personelinden istenmeyecek olup UAKBİS-BUAKBİS Sisteminden alınacaktır. Bu nedenle adayların, istenen bilgilerin son durumunu sisteme girmeleri gerekmektedir.

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