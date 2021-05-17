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    • Memurlar
    • 17.05.2021 14:33
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    • Son Güncelleme:
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    • 17.05.2021 14:33
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    17 Mayıs yeni belediye personeli ve memur alım ilanları: , en az ilkokul mezunu belediye personeli ve başvuru...

    üzerinden yayımlanan duyurularda en az ilkokul mezunları arasından farklı belediye başkanlıkları bünyesine personel alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Şayet İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, müessesenin sunduğu fırsatlardan etkin şekilde faydalanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve noksansız olmasına önemsemeniz çok ehemmiyetlidir. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    İŞKUR, en az ilkokul mezunu belediye personeli ve memur alımı başvuru...

    17 Mayıs güncel belediye personeli ve memur alım ilanları: İŞKUR, KPSS koşulsuz en az ilkokul mezunu belediye personeli ve memur alımı devam ediyor. İŞKUR üzerinden arkası arda yayımlanan ilanlara baktığımızda farklı şehirlere personel memur ve işçi alımı yapıldığı belirtilmekte. KPSS puan şartı aranmadan yapılan personel alımlarına baktığımızda adayların en az ilkokul mezunu olması gerektiği ifade edildi. İŞKUR kayıt nasıl yapılır milyonlarca vatandaşlar en fazla merak ettiği suallerden birisidir. İşte İŞKUR, en az ilkokul mezunu belediye personeli ve memur alımı başvuru şartları detayları...

    İŞTE GÜNCEL BELEDİYE MEMUR ALIMLARI

    Kırklareli Büyükmandıra Belediyesi Memur Alım İlanı 28.05.2021

    Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı 27.05.2021

    Batman Beşiri Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 31.05.2021

    Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığından Türkiye Ulusal Ajansı Personel Alımı Sınav İlanı 17.05.2021

    Bursa Osmangazi Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Ve Zabıta Memuru Alım İlanı 14.06.2021

        İstanbul Beykoz Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alım İlanı 28.05.2021

        İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 28.05.2021

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 01.06.2021

        Kültür ve Turim Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 31.05.2021

        İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 04.06.2021

        Kayseri Melikgazi Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 10.06.2021

        Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan Personel Alımı 21.05.2021

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 27.06.2021

        Sivas Gürçayır Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı İlanı 23.06.2021

            Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı 04.06.2021

            Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Ve İtfaiye Eri Alım İlanı 18.06.2021

            İŞKUR MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

            BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

            - Türk vatandaşı olmak.

            - Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

            - Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi'nde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

            - Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

            - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

            - İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

            İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?

            İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

            • Şayet İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, müessesenin sunduğu fırsatlardan etkin şekilde faydalanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve noksansız olmasına önemsemeniz çok ehemmiyetlidir. Bu biçimde aradığınız iş için açılan olması gereken iş bültenine daha basit biçimde erişebilir ve yaptığınız müracaatlarda işe giriş şansınızı çoğaldırabilirsiniz.

            • Türkiye'nin her yerindeki yeni iş duyurularının bulunduğu ve iş arayanlar ile emekçi arayanları bir araya getiren müessese vazifeyi bakan İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;
            • Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.
            • İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.
            • Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi basitçe yapabilirsiniz.
            • Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" alternatiflerinden size uygun olanını tercih etmelisiniz.

                İş arayanlar İŞKUR kayıt işlemleri için;

                • İŞKUR kayıt işlemini iş bültenlerine erişmek emeli ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Abone Ol" butonuna tıklamalısınız.
                • Karşınıza çıkan sayfada bulunan "Abonelik Kontratı" kısmındaki tüm maddeleri dikkatlice okumalı ve daha sonra altında yer alan "Onaylıyorum" butonuna tıklayarak, onay vermelisiniz. Şayet onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" butonuna tıklayın. (Buraya tıklarsanız abonelik sayfasından çıkarsınız).
                • Abonelik kontratını onayladıktan sonra açılan sayfada "T.C. kimlik numarası", "isim," soy isim", "baba ismi" ve "doğum tarihi" biçimindeki kimlik bilgilerinizi girmelisiniz.
                • Altta bulunan güvenlik hakimiyeti kısmındaki fotoğrafta yazan rakamları "Güvenlik Hakimiyeti" karşısındaki boş koliciğe yazmalısınız.
                • En altta bulunan ihtarı da okuduktan sonra sol yanında bulunan boş koliciğe tıklayarak, işaretledikten sonra "İleri" butonuna tıklayarak, bir sonraki safhaya geçebilirsiniz.
                • Daha sonraki safhada ise "Adres Bilgileri" ile seçtiğiniz "İletişim Bilgileri" kısımlarını doldurmalısınız. En son olarak sayfanın altında İŞKUR azalığınız için özel bir parola oluşturmalısınız.
                • Parolanızı tekrar girdikten sonra kendinize bir "Güvenlik Suali" oluşturup, altındaki "Cevabınız" karşısındaki koliciğe de cevabını yazmalısınız.

                Son olarak en altta bulunan "Azalığı Oluştur ve Devam Et butonuna tıklayarak İŞKUR kayıt işlemini bitirebilirsiniz.

                İşveren İŞKUR kayıt işlemleri için;

                • İŞKUR kayıt işlemini iş bültenlerine erişmek emeli ile yapmak için sayfada bulunan "İşveren" kısmındaki "Abone Ol" butonuna tıklamalısınız.
                • Açılan sayfada "Tüzel Birey Bilgileri" kısmını noksansız biçimde doldurmalısınız.
                • SGK Numarası-Aracı Kodu bilgilerini girdikten sonra karşısındaki "SGK Sicil Numaramı Doğrula" butonuna tıklamalısınız.
                • Şirket unvanını girmelisiniz.
                • Vergi no (şirketler için lüzumlu), "Vergi Kimlik Numarası" bilgilerini girin.
                • Ana Faaliyet Grubu bilgisini, listeden tercih edin.
                • Alt Faaliyet Grubu bilgisini, listeden tercih edin.
                • "Kamu" ve "Özel" biçiminde "Legal Gidişatı" tercih edin.
                • Kuruluş Tarihini girin.
                • Adres ve İletişim Bilgileri kısmını noksansız ve doğru biçimde doldurun.
                • En altta bulunan "İleri" butonuna tıklayarak, açılan sayfada tüzel şahsiyet hesap parola işlemlerini de reelleştirdikten sonra İŞKUR kayıt işlemlerini bitirebilirsiniz.
                İşverenler ve iş arayanlar İŞKUR kayıt işlemlerini bu biçimde süratli ve basit biçimde bitirebiliyor. Bu biçimde İŞKUR'un Türkiye genelinde sağladığı iş imkânlarından etkin şekilde yararlanabiliyor.
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                Haberler Memurlar 17 Mayıs yeni belediye personeli ve memur alım ilanları: İŞKUR, en az ilkokul mezunu belediye personeli ve memur alımı başvuru...