17 Mayıs güncel belediye personeli ve memur alım ilanları: İŞKUR, KPSS koşulsuz en az ilkokul mezunu belediye personeli ve memur alımı devam ediyor. İŞKUR üzerinden arkası arda yayımlanan ilanlara baktığımızda farklı şehirlere personel memur ve işçi alımı yapıldığı belirtilmekte. KPSS puan şartı aranmadan yapılan personel alımlarına baktığımızda adayların en az ilkokul mezunu olması gerektiği ifade edildi. İŞKUR kayıt nasıl yapılır milyonlarca vatandaşlar en fazla merak ettiği suallerden birisidir. İşte İŞKUR, en az ilkokul mezunu belediye personeli ve memur alımı başvuru şartları detayları...
İŞTE GÜNCEL BELEDİYE MEMUR ALIMLARI
Kırklareli Büyükmandıra Belediyesi Memur Alım İlanı 28.05.2021
Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı 27.05.2021
Batman Beşiri Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 31.05.2021
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığından Türkiye Ulusal Ajansı Personel Alımı Sınav İlanı 17.05.2021
Bursa Osmangazi Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Ve Zabıta Memuru Alım İlanı 14.06.2021