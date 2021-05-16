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    • Memurlar
    • 17.05.2021 08:17
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    • 17.05.2021 08:17
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    Zabıta memuru ile i alımı... KPSS en az 50, 60 ve 65 puan ile kamuya 1050 başvuru şartları belli oldu!

    Kamuya için ilanlar yayımlandı. En az 50 KPSS Puanı ile 1069 memur alımı yapılacak. Bu anlamda iki farklı ilan yayımladı. Yayımlanmış olan ilanlara göre 541 i Alımı ve 278 Zabıta Memuru alımı yapacak. En az lise mezunlarının başvuru yapabileceği ilan için adaylardan en az 60 KPSS puanı şartı aranacak. Kadın erkek adayların başvuru yapabileceği ilanlar için başvurular zabıta memuru kadrosunda 21-27 Haziran 2021 ve itfaiye eri İçin 25 Mayıs - 01 Haziran 2021 tarihleri arasında başvurmanız gerekiyor.

    takvim.com.tr
    KPSS en az 50, 60 ve 65 puan ile kamuya 1050 memur alımı başvuru şartları belli oldu!

    Tek tek açıklandı! Kamuya memur alımı ilanları yayımlandı. Farklı kadrolarda ve 11 farklı kuruma memur alımı yapılacak olup başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olmaları gereklidir. Söz konusu ilanlar için başvurular şahsen veya elektronik ortamda yapılacak. Toplamda 1050 kişilik boş kadro ile farklı kadrolarda ve ağırlıklı olan zabıta memuru ile itfaiye eri alımı yapılacak. Bu bağlamda MBB bünyesine memur alımı yapacak. KPSS en az 50 puan ile 171 kişilik boş kadro ile memur alımı yapılacak olup alımlar, İtfaiye eri ve zabıta memuru alımı kadrolarında yapılacak. İşte memur alımı başvuru şartları

    11 KURUM 1069 MEMUR ALIMI YAPACAK!

    Muğla Büyükşehir Belediyesi:

    MBB bünyesine Memur Alımı yapacak. KPSS en az 50 puan ile 171 kişilik boş kadro ile memur alımı yapılacak olup alımlar, İtfaiye eri ve Zabıta memuru Alımı kadrolarında yapılacak. En az lise mezunu olan adayların başvuru yapabileceği söz konusu ilan ile 101 İtfaiye eri ve 70 Zabıta Memuru Alımı yapılacak. Başvurular 24 - 27 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak.

    Köprüköy Belediyesi:

    KPSS en az 60 puan almış olmak şartı ile İlgili belediye toplamda 9 kişilik boş kadro ile 6 veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 1 Tekniker, 1 Mühendis alacak. KPSS 65 Puan ile 1 VHKİ alımı yapılacak. Başvurular 20 - 24 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak.

    Karapınar Belediyesi:

    Belediye Zabıta Memuru alımı yapacak olup toplamda 7 kişilik kadro ile Ön Lisans mezunu adaylar içerisinden memur alımı yapılacak. Adayların KPSS'den en az 60 puan almış olmaları gereklidir.

        Osmangazi Belediyesi:

        Farklı kadrolarda olmak üzere 15 kişilik boş kadro ile Lise mezunu 5 Zabıta Memuru, Ön Lisans Mezunu ise 5 Zabıta ve 5 Düz Memur alımı yapılacak.

        İzmir Büyükşehir Belediyesi:

        İzmir'de en az lise mezunu olan adaylar başvuru yapabilecekler. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi, 100 kişilik boş kadro ile Lise Mezunu 50 ve Ön Lisans Mezunu 50 Zabıta Memuru alımı yapılacak. Adayların başvuru için KPSS'den en az 60 puan almış olmaları gereklidir.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi:

        İBB iki farklı ilan yayımladı. Yayımlanmış olan ilanlara göre 541 İtfaiye Eri Alımı ve 278 Zabıta Memuru alımı yapacak. En az lise mezunlarının başvuru yapabileceği ilan için adaylardan en az 60 KPSS Puanı şartı aranacak. Kadın Erkek adayların başvuru yapabileceği ilanlar için başvurular Zabıta Memuru kadrosunda 21-27 Haziran 2021 ve İtfaiye Eri İçin 25 Mayıs - 01 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.

        Edirne Belediyesi:

        Edirne Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 13 kişilik boş kadro ile itfaiye Eri alımı yapılacak. İlan için başvurular tam kapanma öncesinde yapılıyordu ancak resmi Gazetede yayımlanan karar ile başvurular sokağa çıkma kısıtlaması sonrasına bırakıldı ve 17 - 18 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınacak.

        Melikgazi Belediyesi:

        Belediye 65 PSS Puanı İle 5 Zabıta Memuru alımı yapacak. Lisans Mezunu Memur alımı için adayların farklı alanlardan mezun olmuş olmaları gereklidir. Başvurular, 26 Mayıs - 10 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi:

        Büyükşehir Belediyesine 100 kişilik kadro ile Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alımı yapılacak. Bu kapsamda Ön Lisans mezunu 40 İtfaiye eri, Lisans mezunu ise 10 itfaiye eri ve 50 Zabıta memuru alımı yapılacak. Başvurular ise KPSS 60 Puanı ile 14 - 18 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak.

            Gürçayır Belediyesi:

            Belediye 65 KPSS Puanı ile 1 kişilik kadro ile Teknik Hizmetleri sınıfında 1 Programcı alacak.


            Belediyelerde Kadrolu Memur Olmak

            Belediyelerde memur olarak çalışabilmek için gidilebilecek yollardan bir diğeri de kadrolu memur olunmasıdır. Kadrolu memurlar belediyelerde sözleşmeli memurlardan farklı bir şekilde çalışabilmektedirler. Kadrolu bir şekilde belediyeler üzerinde çalışılabilmesi için KPSS'ye girilmesi gerekli olmaktadır. Bu sınavdan alınan sonuç 2 sene boyunca geçerli olmakta ve bu puan ile belediyelere başvuruda bulunulabilmektedir. Başvurular CV bırakarak ya da intenet üzerinden yapılabilmektedir.

            Her iş alanı için KPSS puanı istenmektedir. En az 70 puan alınması bu bağlamda önemli olmaktadır. Ancak kimi zamanlarda bu puan 60 seviyesine kadar inebilmektedir. Belediyelere personel alımı yapılacağında insan kaynakları bölümü mülakata çağırılacak olan kişilerin listesini yapar. Puan koşulunu sağlayan başvuru sahipleri mülakata çağırılır ve sonrasında kabul olması halinde işe başlanır.

            Belediyelerde sözleşmeli ya da kadrolu şekilde çalışmak isteyenlerin aşağıdaki adımları takip etmeleri gerekmektedir.

            Belediyenin ilanlarını takip etmek

            Belediyenin istediği ilana kişinin uygun olması

            Belediyeye şahsen ya da intenet üzerinden başvuru yapmak

            Olumlu geçen başvuru sonrası mülakata gitmek

            KPSS sınavından geçerli bir puan almak
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            Haberler Memurlar Zabıta memuru ile itfaiye eri alımı... KPSS en az 50, 60 ve 65 puan ile kamuya 1050 memur alımı başvuru şartları belli oldu!