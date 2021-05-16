Tek tek açıklandı! Kamuya memur alımı ilanları yayımlandı. Farklı kadrolarda ve 11 farklı kuruma memur alımı yapılacak olup başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olmaları gereklidir. Söz konusu ilanlar için başvurular şahsen veya elektronik ortamda yapılacak. Toplamda 1050 kişilik boş kadro ile farklı kadrolarda ve ağırlıklı olan zabıta memuru ile itfaiye eri alımı yapılacak. Bu bağlamda MBB bünyesine memur alımı yapacak. KPSS en az 50 puan ile 171 kişilik boş kadro ile memur alımı yapılacak olup alımlar, İtfaiye eri ve zabıta memuru alımı kadrolarında yapılacak. İşte memur alımı başvuru şartları
11 KURUM 1069 MEMUR ALIMI YAPACAK!
Muğla Büyükşehir Belediyesi:
MBB bünyesine Memur Alımı yapacak. KPSS en az 50 puan ile 171 kişilik boş kadro ile memur alımı yapılacak olup alımlar, İtfaiye eri ve Zabıta memuru Alımı kadrolarında yapılacak. En az lise mezunu olan adayların başvuru yapabileceği söz konusu ilan ile 101 İtfaiye eri ve 70 Zabıta Memuru Alımı yapılacak. Başvurular 24 - 27 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Köprüköy Belediyesi:
KPSS en az 60 puan almış olmak şartı ile İlgili belediye toplamda 9 kişilik boş kadro ile 6 veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 1 Tekniker, 1 Mühendis alacak. KPSS 65 Puan ile 1 VHKİ alımı yapılacak. Başvurular 20 - 24 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Karapınar Belediyesi:
Belediye Zabıta Memuru alımı yapacak olup toplamda 7 kişilik kadro ile Ön Lisans mezunu adaylar içerisinden memur alımı yapılacak. Adayların KPSS'den en az 60 puan almış olmaları gereklidir.