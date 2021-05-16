Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile her geçen gün yeni bir ilan yayımlanıyor. Yayımlanan ilanlara göre özele 130 kişilik boş kadro ile hastane Personeli Alımı yapılacak. Alımlar en az ilköğretim ve lise mezunu olan adaylar içerisinden yapılacak. 18 yaşını tamamlamış olmak ve 40 yaşından büyük olmamak, En az ilköğretim ve lise mezunu olmak, Pozisyona göre kadrosunun gerektirdiği nitelikleri taşıyor olmak gibi şartlar aranacak. Peki 130 kişilik kadro ile alan dağılımı nedir? Kimler başvuru yapabilecek? Başvurular nasıl yapılacak? İşte hastanelere hasta kayıt kabul, temizlikçi alımı detayları...
HASTANE PERSONELİ ALIMI ALAN DAĞILIMI:
Temizlik Görevlisi (Hastane) 9
Evde Hasta Bakımı Sağlık Teknikeri 11
Hasta Bakımı Teknisyeni 4
Hasta Danışmanı 10
Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi 2
Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 2
Hasta Refakatçisi 2
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 78
Hastane Hizmetlisi 12
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
Özel hastanelerin yayımladığı ilanlara göre 9 farklı alanda 130 kişilik boş kadro ile personel alımları yapılacak. Başvuru yapmak isteyen adaylarda bazı nitelikler talep edilecek. Bu bağlamda,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
18 Yaşını tamamlamış olmak ve 40 yaşından büyük olmamak, En z İlköğretim ve lise mezunu olmak, Pozisyona göre kadrosunun gerektirdiği nitelikleri taşıyor olmak gibi şartlar aranacak.