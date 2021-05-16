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    • Memurlar
    • 17.05.2021 08:18
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    • 17.05.2021 08:18
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    Hastanelere hasta kayıt kabul, temizlikçi alımı... En az ilkokul mezunu yüzlerce nedir?

    aracılığı ile yayımlanan ilanlara göre Hastanelerde görevlendirmek üzere farklı alanlarda işçi ve personel statüsünde alım yapılacak. En çok alım hasta ve yaşlı bakım elemanı pozisyonunda yapılacak. Ayrıca hastanelerde temizlik görevlisi olarak çalışmak isteyende çok. Hastanelere personel alımı için adaylar başvurularını sadece İŞKUR aracılığı ile gerçekleştireceklerdir. Adaylar başvurularını aşağıdaki adımları inceleyerek gerçekleştirecekler. Peki 130 kişilik kadro ile alan dağılımı nedir? Kimler başvuru yapabilecek? Başvurular nasıl yapılacak? İşte hastanelere hasta kayıt kabul, temizlikçi alımı detayları...

    takvim.com.tr
    9 alanda 130 hastane personeli alımı! Hasta kayıt kabul, temizlikçi...

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile her geçen gün yeni bir ilan yayımlanıyor. Yayımlanan ilanlara göre özele 130 kişilik boş kadro ile hastane Personeli Alımı yapılacak. Alımlar en az ilköğretim ve lise mezunu olan adaylar içerisinden yapılacak. 18 yaşını tamamlamış olmak ve 40 yaşından büyük olmamak, En az ilköğretim ve lise mezunu olmak, Pozisyona göre kadrosunun gerektirdiği nitelikleri taşıyor olmak gibi şartlar aranacak. Peki 130 kişilik kadro ile alan dağılımı nedir? Kimler başvuru yapabilecek? Başvurular nasıl yapılacak? İşte hastanelere hasta kayıt kabul, temizlikçi alımı detayları...

    HASTANE PERSONELİ ALIMI ALAN DAĞILIMI:

    Temizlik Görevlisi (Hastane) 9
    Evde Hasta Bakımı Sağlık Teknikeri 11
    Hasta Bakımı Teknisyeni 4
    Hasta Danışmanı 10
    Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi 2
    Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 2
    Hasta Refakatçisi 2
    Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 78
    Hastane Hizmetlisi 12

    KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

    Özel hastanelerin yayımladığı ilanlara göre 9 farklı alanda 130 kişilik boş kadro ile personel alımları yapılacak. Başvuru yapmak isteyen adaylarda bazı nitelikler talep edilecek. Bu bağlamda,

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

    18 Yaşını tamamlamış olmak ve 40 yaşından büyük olmamak, En z İlköğretim ve lise mezunu olmak, Pozisyona göre kadrosunun gerektirdiği nitelikleri taşıyor olmak gibi şartlar aranacak.

        BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

        Hastanelere personel alımı için adaylar başvurularını sadece İŞKUR aracılığı ile gerçekleştireceklerdir. Adaylar başvurularını aşağıdaki adımları inceleyerek gerçekleştirecekler. Ayrıca son başvuru gününe kadar yapılacak başvurular geçerli sayılacaktır.

        1. ADIM: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine İŞKUR üyeliği ile giriş yapınız.

        2. ADIM: Çıkan ekranda "Meslek" Yazan Kısma başvuru yapmak istediğiniz alanı yazınız. Örneğin; " Temizlik Görevlisi (Hastane) " yazdıktan sonra " Ara " tuluna tıklayın ve ilanlara ulaşarak başvuru yapabileceksiniz. Aşağıdaki görseli de inceleyerek başvurularını gerçekleştirebilirsiniz.
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        Haberler Memurlar Hastanelere hasta kayıt kabul, temizlikçi alımı... En az ilkokul mezunu yüzlerce hastane personeli alımı başvuru şartları nedir?