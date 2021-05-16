KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Özel hastanelerin yayımladığı ilanlara göre 9 farklı alanda 130 kişilik boş kadro ile personel alımları yapılacak. Başvuru yapmak isteyen adaylarda bazı nitelikler talep edilecek. Bu bağlamda,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

18 Yaşını tamamlamış olmak ve 40 yaşından büyük olmamak, En z İlköğretim ve lise mezunu olmak, Pozisyona göre kadrosunun gerektirdiği nitelikleri taşıyor olmak gibi şartlar aranacak.