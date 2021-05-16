Belediyelere KPSS şartsız kadrolar... 4.000 ve 5.000 TL ikamet şartsız belediye memuru alımı için vatandaşlar internette araştırmalar yapıyor. Bu anlamda KPSS şartı olmadan ve sınavsız alımlar izleniyor. Başvurular sırasında en fazla hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvuru edilen kısmın ferdin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır. Niteliklerin desteklenmediği bir kısma başvuruda bulunulması pozitif bir sonuç alınmasına neden olmayacaktır. Sözleşmeli alımlarda genellikle mülakat yapılmaktadır. İşte 4.000 ve 5.000 TL maaşla ikamet şartsız belediye memuru alımı başvuru şartları...
Belediyelere KPSS şartsız kadrolar... 4.000 ve 5.000 TL maaşla...
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