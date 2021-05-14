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    • Memurlar
    • 14.05.2021 09:10
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    • 14.05.2021 09:10
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    : Güncel ! İşte memur ve personel alım kadroları

    : Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, “Kamu personeline dair işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesi görevi ofisimize tevdi edildi. Bunun en temel göstergelerinden birisi, yerli ve milli yazılımla geliştirdiğimiz ” dedi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından hazırlanan Kariyer Kapısı, istihdamda liyakat ve yetkinliğin artırılması, iş / staj ilanlarının kamuoyu ile etkin, şeffaf ve güvenilir bir şekilde paylaşılması için e-Devlet entegrasyonu ile geliştirilen dijital kariyer platformudur. İşte

    takvim.com.tr
    kariyerkapisi.cbiko.gov.tr: Güncel kamu memur ve personel alımı ilanları!

    kariyerkapisi.cbiko.gov.tr: Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, kamuda işe alımların artık sadece Kariyer Kapısı Platformu (kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacağını söyledi. 657 sayılı kanunda memur tanımı şu şekilde ifade edilmiştir; Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır. Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.

    Güncel kamu memur ve personel alımı ilanları!

    FIRSAT EŞİTLİĞİ

    Bu platformla kamu istihdamında fırsat eşitliği ve liyakati önceleyen işe alımların yanı sıra verimliliğin artırılmasının hedeflendiğini belirten Salim Atay, bunun gerçekleşebilmesindeki en önemli konunun da iş ilanlarının şeffaf bir şekilde tüm ilgili kesimlerle paylaşılması olduğunu vurguladı. Atay, "İşe alım süreçlerinin tamamı izlenebilir sisteme sahip" diye konuştu.

        ÖZELDEN TALEP

        Salim Atay, şunları söyledi:

        "Bu yılın sonuna kadar kamuda işe alımların hepsine bu platform üzerinden katkı veriyor olacağız. Yani tüm bakanlıklar işe alımlarını Kariyer Kapısı üzerinden yapacak. Bu, hayli zamandır denemeler ve pilot çalışmalar yaptığımız bir sistem. Dolayısıyla belediyelerden ve özel sektörden de kullanım için talepler geliyor."

        3 MİLYON PERSONELE EĞİTİM

        Kamu personelinin eğitim ve geliştirme faaliyetlerine yönelik ihtiyacı karşılamak için de Uzaktan Eğitim Kapısı'nı hayata geçirdiklerini belirten Atay, "Bu platformumuzu da tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın kullanımına ücretsiz olarak sunduk. Bugün 3 milyona yakın kamu çalışanımız sistem üzerindeki eğitimlerden yararlanabiliyor" diye konuştu.

        54 MİLYARLIK TASARRUF

        Türkiye'nin insan kaynağı envanterini çıkarttıklarını belirten Atay, elde edilecek verilerle şekillenecek insan kaynağı yönetimi ve planlamasıyla kamudaki insan kaynağında verimliliğin artırılmasını hedeflediklerini söyledi. Atay, geliştirdikleri bütün bu araçlar etkin olarak kullanıldığında yıllık 54 milyar liralık bir tasarruf öngördüklerini açıkladı.

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            MEMUR NEDİR?

            657 sayılı kanunda memur tanımı şu şekilde ifade edilmiştir; Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır.
            Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.

            657 sayılı kanunda tanımlanan "Sözleşmeli Personel" ise şu şekilde ifade edilmektedir;
            Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması,
            gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere
            özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas
            ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına
            karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.

            Kanunda ayrıca "Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler.
            Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve
            bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette
            bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya
            derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler" ifadesi yer almaktadır.

            Kadrolu memur olabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'na girebilmek ön koşuldur.
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            Haberler Memurlar kariyerkapisi.cbiko.gov.tr: Güncel kamu memur ve personel alımı ilanları! İşte kariyer kapısı memur ve personel alım kadroları