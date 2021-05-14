kariyerkapisi.cbiko.gov.tr: Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, kamuda işe alımların artık sadece Kariyer Kapısı Platformu (kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacağını söyledi. 657 sayılı kanunda memur tanımı şu şekilde ifade edilmiştir; Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır. Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.
Güncel kamu memur ve personel alımı ilanları!
FIRSAT EŞİTLİĞİ
Bu platformla kamu istihdamında fırsat eşitliği ve liyakati önceleyen işe alımların yanı sıra verimliliğin artırılmasının hedeflendiğini belirten Salim Atay, bunun gerçekleşebilmesindeki en önemli konunun da iş ilanlarının şeffaf bir şekilde tüm ilgili kesimlerle paylaşılması olduğunu vurguladı. Atay, "İşe alım süreçlerinin tamamı izlenebilir sisteme sahip" diye konuştu.