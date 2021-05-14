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    • Memurlar
    • 14.05.2021 10:30
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    • 14.05.2021 10:30
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    18 yaşından büyük herkes hemen başvuruyor! En az ilkokul mezunu binlerce kişiye iş ilanı açıklandı! İşte kadrolar

    'dan binlerce kişiye iş duyuruyu yayınlandı. Bülten içeriğine göre 45.047 personel alımı yapılacak. Başvuru yapmak isteyen fertlerde aranan en önemli özellik ise ilkokul mezunu olmaları. Gereken koşulları sağlayan fertler işe alınacaklar. İŞKUR personel alımlarına tüm Türkiye'de devam ediyor. İŞKUR personel alım bültenlerine takvim.com.tr'de yer alan linkler ve İŞKUR fotoğrafı internet sitesi üzerinden erişebilir. Bu bağlamda adaylar başvurularını İŞKUR resmi internet adresi olan https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx üzerinden gerçekleştirebilirler.

    takvim.com.tr
    En az ilkokul mezunu binlerce kişiye iş ilanı açıklandı! İşte kadrolar

    Başvuru yapmak isteyen kişilerde aranan en önemli özellik ise ilkokul mezunu olmaları. Gereken koşulları sağlayan kişiler işe alınacaklar. İŞKUR tarafından yayınlanan iş ilanlarına başvurmak isteyen kişiler, İŞKUR resmi web sayfası üzerinden başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebilirler. Site içerisinde yüzlerce iş ilanı yer alıyor ve üyeler tercih ettikleri alana başvuru gerçekleştirerek iş sahibi olabilirler. Kişiler, iş ilanları içerisinden iki ya da daha fazla sayıda ilana başvuru sağlayabilirler.

    45.047 PERSONEL ALIMI YAPILACAK! İŞTE POZİSYONLAR!

    Türkiye İş Kurumu aracılığı ile gelmiş olan ilanlara göre 46 bin kişilik kadro ile personel alımı yapılacağı bildirdi. Alımlar yüzlerce pozisyonda yapılacak. İşte belli başlı alım yapılacak pozisyonlar.

    Kalite Kontrolcü-272

    Kasiyer-401

    Konfeksiyon İşçisi-911

    Makine Mühendisi-197

    Makineci (Dikiş)-1677

    Muhasebeci-254

    Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)-250

    Ön Muhasebeci-851

    Paketleme işçisi-296

    Pazarlamacı-266

    Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı-303

    Reyon Görevlisi-260

    Satış Danışmanı / Uzmanı-1279

    Şoför-Yük Taşıma-427

    Temizlik Görevlisi-1536

    Turizm Ve Otelcilik Elemanı-225

    Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)-173

        Ambar/Depo Görevlisi-269

        Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)-191

        Aşçı-369

        Aşçı Yardımcısı-202

        Ayakkabı İmalatçısı-516

        Beden İşçisi (Genel)-6217

        Bulaşıkçı (Stevard)-287

        Büro Memuru (Genel)-508

        CNC Torna Tezgahı Operatörü-314

        Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi-834

        Dokuma Konfeksiyon Makineci-201

        Elektrikçi (Genel)-374

        Forklift Operatörü-254

        Garson (Servis Elemanı)-940

        Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı-529

        Güvenlik Görevlisi-617

        81 ŞEHİRDE BAŞVURU EKRANI AÇILDI

        İŞKUR üzerindeki alımlar Türkiye geneli 81 şehirde yapılacak. Bu kapsamda başvuru şartlarını taşıyan herkes başvuru yapabilecekler. Adaylar başvurularını İŞKUR resmi internet adresi olan https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx üzerinden gerçekleştirebilirler. İlgili sayfa üzerinde açlan ekranda İŞKUR üyelik bilgileriniz ile sisteme giriş yaparak başvuru yapabilirsiniz.

            KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

            Adayların bu ilanlara başvuru yapabilmeleri için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması için herhangi bir problemi olmamaki Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Alım yapılacak pozisyona göre belirtilen meslek niteliklerini taşıyor olmak gibi nitelikler aranacak.

            İŞKUR'A NEREDEN KAYIT YAPILABİLİR?

            Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.

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            Haberler Memurlar 18 yaşından büyük herkes hemen başvuruyor! En az ilkokul mezunu binlerce kişiye iş ilanı açıklandı! İşte kadrolar