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    • Memurlar
    • 12.05.2021 11:14
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    • 12.05.2021 11:25
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    kamu ilanları: En az 60 ile yüzlerce başvuru şartları nedir? İşte memur alım kadroları

    Günün kamu ilanları yayımlandı. Resmi Gazetede yayımlanan ilanlara göre farklı kamu kurumları ve kuruluşları bünyelerindeki memur eksikliğini karşılamak üzere 429 yapacaklar. Bu kapsamda alımlar ve kamu kurumu tarafından yapılacak. Peki ilgili ilanlara kimler başvuru yapabilecek? Alımlar hangi kurum ve belediye tarafından yapılacak? Bu kapsamda alımlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sivas İli Gürçayır Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak. İşte memur alım kadroları

    takvim.com.tr
    12 Mayıs kamu ilanları: En az 60 KPSS ile yüzlerce memur alımı başvuru şartları nedir?

    Resmi Gazete ilanları yayımlandı. Kamuya farklı kurumlar 429 memur alımı yapacak. Alımlar KPSS en az 60 puan ile yapılacak. Peki yayımlanan ilanlar hangileridir. Söz konusu 12 Mayıs 2021 tarihi ile yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre adayların başvuru yapabilmeleri için KPSS şartını yerine getiriyor olmaları gereklidir. Bu kapsamda adaylardan 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 60,65 veya 70 puan almış olmaları gereklidir.

    KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

    Kamuya 429 Memur alımı ilanına başvuru yapacak adaylardan bazı genel ve özel nitelikler aranacak. Bu kapsamda genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler kapsamındaki şartlar aranacak. Bu kapsamda " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" şartları aranacak.

    KPSS En az 60 Puan Almış Olmak Şart!

    Söz konusu 12 Mayıs 2021 tarihi ile yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre adayların başvuru yapabilmeleri için KPSS şartını yerine getiriyor olmaları gereklidir. Bu kapsamda adaylardan 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 60,65 veya 70 puan almış olmaları gereklidir.

        Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı Başvuru Şartları:

        Alımlar Belediyeler tarafından yapılacak olup alım kadrolarında Zabıta memuru Alımı ve İtfaiye Eri alımı ilanları da yer alıyor. Bu kapsamda adayların özel olarak,

        - Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

        - 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği'nin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Adayların boy ve kilo ölçümü belediyemizce yapılacaktır,

        - Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

        - İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

        - 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince Zabıta Memuru kadrolarına başvuran adaylar için verilen en az B sınıfı ve İtfaiye Eri kadrolarına başvuran adaylar için en az C sınıfı belgesine sahip olmak,

        - Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

        12 MAYIS 2021 TARİHLİ YAYIMLANAN MEMUR ALIMI İLANLARI:

        Kamuya yeni memur alımı ilanları duyuruldu. 12 Mayıs 2021 tarihi ile yayımlanmış olan Memur Alımı ilanlarına göre 429 memur alımı yapılacak. Bu kapsamda alımlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sivas İli Gürçayır Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak.

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi:

            İBB 278 kişilik boş kadro ile Lise mezunu 155, Ön Lisans mezunu 43 ve Lisans mezunu 80 Zabıta Memuru alımı yapılacak. Alımlar en az 60 KPSS Puanı ile yapılacak olup başvurular 21.06.2021 - 27.06.2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak.

            Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi:

            Büyükşehir Belediyesine 100 kişilik boş kadro ile Zabıta Memuru alımı ve İtfaiye Eri Alımı yapılacak. Buna göre alımlar Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylardan yapılacak. Buna göre Belediye 50 Zabıta Memuru ve 50 İtfaiye Eri alımı yapacak. Adaylar başvurularını 14.06.2021 tarihinden 18.06.2021 tarihi mesai bitimine kadar gerçekleştireceklerdir.

            Sivas İli Gürçayır Belediyesi:

            Gürçayır belediyesi Teknik hizmetler sınıfında 1 kişilik boş kadro ile 1 Programcı alımı yapılacak. Alımlar Ön lisans seviyesinde KPSSP93 puan türünden en az 65 puan almış olmak şartı ile yapılacak.

            Sosyal Güvenlik Kurumu:

            SGK 50 kişilik boş kadro ile sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı yapılacaktır. Adayların En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, bankacılık, sigortacılık fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, KPSS'den en az 70 puan almış olmak şartı aranacak. Başvurular 24 Mayıs 2021 tarihinde başlayıp 04 Haziran 2021 tarihi mesai bitiminde (Saat: 17.30'da) sona erecektir. İlan hakkında daha detaylı bilgi almak için Buraya Tıklayınız.

            TÜM KAMU MEMUR ALIMI İLANLARI BURADA
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            Haberler Memurlar 12 Mayıs kamu ilanları: En az 60 KPSS ile yüzlerce memur alımı başvuru şartları nedir? İşte memur alım kadroları