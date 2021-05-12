Resmi Gazete ilanları yayımlandı. Kamuya farklı kurumlar 429 memur alımı yapacak. Alımlar KPSS en az 60 puan ile yapılacak. Peki yayımlanan ilanlar hangileridir. Söz konusu 12 Mayıs 2021 tarihi ile yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre adayların başvuru yapabilmeleri için KPSS şartını yerine getiriyor olmaları gereklidir. Bu kapsamda adaylardan 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 60,65 veya 70 puan almış olmaları gereklidir.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
Kamuya 429 Memur alımı ilanına başvuru yapacak adaylardan bazı genel ve özel nitelikler aranacak. Bu kapsamda genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler kapsamındaki şartlar aranacak. Bu kapsamda " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" şartları aranacak.
KPSS En az 60 Puan Almış Olmak Şart!
Söz konusu 12 Mayıs 2021 tarihi ile yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre adayların başvuru yapabilmeleri için KPSS şartını yerine getiriyor olmaları gereklidir. Bu kapsamda adaylardan 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 60,65 veya 70 puan almış olmaları gereklidir.