Belediyeler ilan yayımladı. Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanmış olan belediye personel alımı ilanlarına göre 19 farklı belediye bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere memur alımı ve personel alımı ilanlarını yayımladılar. Yayımlanmış olan ilanlara göre KPSS puanı ile veya KPSS'siz memur alımı ve personel alımı yapılacak. İlgili ilanlara başvuru yapmak isteyen adayların bazı nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. Belediyelerin memur alımları için adaylar 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir. İşte zabıta, itfaiye eri, düz memur ve şoför alımı şartları...
KPSS siz Personel Alımı Yapacak Belediyeler:
Konya Akşehir Beld. Başk.Şehri Beyza Tic. San. A.Ş. 27.05.2021
İzmir Bornova Beld. Pers. A.Ş. 16.05.2021
Muğla Kavaklıdere Beld. Pers. Ltd. Şti. 20.05.2021
Çanakkale Ecebat Beld. Taş. Tic. Ltd. 11.05.2021
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Per. Hiz. Ltd. Şti. 10.05.2021
Batman Beld. Pers. A.Ş. 28.05.2021
Erzurum Uzundere Beld. Pers. Ltd. Şti. 17.05.2021
Çorum Oğuzlar Beld. Pers. Ltd. Şti. 10.05.2021