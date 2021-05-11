Türkiye İş Kurumu işbaşı eğitim ve mesleki eğitim programları iş ilanları sayfası üzerinden art arda ilanlar yayımlandı. İŞKUR garantili ve garantisiz işbaşı eğitim programlarını açıkladı. Programa katılan kursiyerler için günlük 54 TL-81 TL ve 108 TL cep harçlığı verilecek. Yayımlanan ilanlarda mezuniyet şartı olmadan ve en az ilköğretim mezunu olan adaylar arasından farklı illerde çalıştırmak üzere personel alımı yapılacağına yer verildi. Sınavsız olarak farklı kadrolara yapılan alımın detayları sayfamızda. Programa katılmanın şartları neler?
İŞTE MAYIS AYI İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Söz konusu programlar hakkında İŞKUR'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Programa katılabilmek için İŞKUR'a kayıt olmalısınız.
Bu program için belirlenen Katılım Şartlarını taşıdığınızdan emin olunuz.
Katılım şartlarını sağlayan bütün öğrenciler programa katılabilir.
Program başlamadan önceki son bir ayda işsiz olanlar programdan faydalanabilirler.
Programa devam zorunludur. Ancak, Kurumun kabul edebileceği mazeretiniz olursa program süresinin 1/10'unu aşmamak üzere mazeret izni ve en fazla 5 günlük sağlık izni kullanabilirsiniz. Bu sürenin aşımı halinde, programla ilişiğiniz kesilir.
Katılım şartlarını sağlayan bütün öğrenciler programa katılabilir.