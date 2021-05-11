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    • Memurlar
    • 11.05.2021 14:32
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    • 11.05.2021 14:32
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    şartsız ile onlarca belediye binlerce memur personel alımı! Zabıta, itfaiye eri, düz memur ve şoför alımı şartları...

    Belediyeler ilan yayımladı. aracılığı ile yayımlanmış olan belediye personel alımı ilanlarına göre 19 farklı belediye bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere ve personel alımı ilanlarını yayımladılar. Yayımlanmış olan ilanlara göre puanı ile veya KPSS'siz memur alımı ve personel alımı yapılacak. İlgili ilanlara başvuru yapmak isteyen adayların bazı nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. Belediyelerin memur alımları için adaylar 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir. İşte zabıta, itfaiye eri, düz memur ve şoför alımı şartları...

    takvim.com.tr
    KPSS şartsız İŞKUR ile onlarca belediye binlerce memur personel alımı!

    İŞKUR üzerinde 19 belediye 1300 memur alımı ve personel alımı ilanları yayımladı. Alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları bu haberde. 11 belediye bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere toplamda 1198 kişilik kadro ile memur alımı yapacak. Alımlar KPSS puanı ile yapılacak olup en az 60 KPSS puanı İle memur alımı yapılacak. Bu kapsamda alımlar, zabıta memuru, itfaiye eri, düz memur ve şoför kadrolarında yapılacak. Adayların en az lise mezunu olmaları gerekmektedir. Alımlar lise, ön lisans ve lisans mezunları içerisinden yapılacaktır.

    KPSS siz Personel Alımı Yapacak Belediyeler:

    Konya Akşehir Beld. Başk.Şehri Beyza Tic. San. A.Ş. 27.05.2021

    İzmir Bornova Beld. Pers. A.Ş. 16.05.2021

    Muğla Kavaklıdere Beld. Pers. Ltd. Şti. 20.05.2021

    Çanakkale Ecebat Beld. Taş. Tic. Ltd. 11.05.2021

    Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Per. Hiz. Ltd. Şti. 10.05.2021

    Batman Beld. Pers. A.Ş. 28.05.2021

    Erzurum Uzundere Beld. Pers. Ltd. Şti. 17.05.2021

    Çorum Oğuzlar Beld. Pers. Ltd. Şti. 10.05.2021

        KPSS Şartsız Personel Alımı Kadroları Nelerdir?

        8 farklı belediye bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere personel alımı ilanı yayımladı. Bu kapsamda işçi ve personel alımı kadroları ise, Temizlik İşçisi, İşçi, İnşaat Mühendisi, Büro Elemanı, beden İşçisi, Güvenlik Görevlisi, Muhasebeci, Beden İşçisi ( Genel ) Engelli kadrolarında toplamda, 110 Personel alımı yapılacak.

        Kimler Başvuru Yapabilecek?

        Söz konusu 8 Belediye bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı alanlarda personel alacak. Ancak adaylardan herhangi bir KPSS şartı talep edilmiyor olup KPSS siz Personel alımı için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, 18 yaşını tamamlamış olmak, En az İlköğretim mezunu olmak şartları aranacak.

        KPSS Puanı İle Memur Alımı Yapacak Belediyeler:

        Kırklareli Büyükmandıra Belediyesi Memur Alım İlanı 28.05.2021

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı 27.05.2021

        Trabzon Arsin Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 14.05.2021

        Batman Beşiri Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 31.05.2021

        Bursa Osmangazi Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Ve Zabıta Memuru Alım İlanı 14.06.2021

        İstanbul Beykoz Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alım İlanı 28.05.2021

        İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 28.05.2021

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 01.06.2021

        İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 04.06.2021

        Kayseri Melikgazi Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 10.06.2021

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi 278 Zabıta Memuru Alımı İlanı

            KPSS En az 60 Puan İle Memur Alımı Kadroları:

            11 belediye bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere toplamda 1198 kişilik kadro ile memur alımı yapacak. Alımlar KPSS Puanı ile yapılacak olup en az 60 KPSS Puanı İle Memur Alımı yapılacak. Bu kapsamda alımlar, Zabıta Memuru, İtfaiye Eri, Düz Memur ve Şoför kadrolarında yapılacak. Adayların en az lise mezunu olmaları gerekmektedir. Alımlar Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunları içerisinden yapılacaktır.

            KPSS Puanı İle Başvuru Şartları Nedir?

            Belediyelerin memur alımları için adaylar 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir. Ayrıca Zabıta memuru ve İtfaiye Eri alımları için adayların 2020 yılında yapılan KPSS'den puan almış olmaları, En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak, Erkeklerde 167 cm ve Kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak, sınav tarihi ile 30 yaşını doldurmamış olmak şartları aranacak.

            Memur Alımı İlanları: https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/

            Personel Alımı İlanları: https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani
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