İŞKUR üzerinde 19 belediye 1300 memur alımı ve personel alımı ilanları yayımladı. Alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları bu haberde. 11 belediye bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere toplamda 1198 kişilik kadro ile memur alımı yapacak. Alımlar KPSS puanı ile yapılacak olup en az 60 KPSS puanı İle memur alımı yapılacak. Bu kapsamda alımlar, zabıta memuru, itfaiye eri, düz memur ve şoför kadrolarında yapılacak. Adayların en az lise mezunu olmaları gerekmektedir. Alımlar lise, ön lisans ve lisans mezunları içerisinden yapılacaktır.
KPSS siz Personel Alımı Yapacak Belediyeler:
Konya Akşehir Beld. Başk.Şehri Beyza Tic. San. A.Ş. 27.05.2021
İzmir Bornova Beld. Pers. A.Ş. 16.05.2021
Muğla Kavaklıdere Beld. Pers. Ltd. Şti. 20.05.2021
Çanakkale Ecebat Beld. Taş. Tic. Ltd. 11.05.2021
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Per. Hiz. Ltd. Şti. 10.05.2021
Batman Beld. Pers. A.Ş. 28.05.2021
Erzurum Uzundere Beld. Pers. Ltd. Şti. 17.05.2021
Çorum Oğuzlar Beld. Pers. Ltd. Şti. 10.05.2021