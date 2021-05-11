KPSS En az 60 Puan İle Memur Alımı Kadroları:

11 belediye bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere toplamda 1198 kişilik kadro ile memur alımı yapacak. Alımlar KPSS Puanı ile yapılacak olup en az 60 KPSS Puanı İle Memur Alımı yapılacak. Bu kapsamda alımlar, Zabıta Memuru, İtfaiye Eri, Düz Memur ve Şoför kadrolarında yapılacak. Adayların en az lise mezunu olmaları gerekmektedir. Alımlar Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunları içerisinden yapılacaktır.

KPSS Puanı İle Başvuru Şartları Nedir?

Belediyelerin memur alımları için adaylar 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir. Ayrıca Zabıta memuru ve İtfaiye Eri alımları için adayların 2020 yılında yapılan KPSS'den puan almış olmaları, En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak, Erkeklerde 167 cm ve Kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak, sınav tarihi ile 30 yaşını doldurmamış olmak şartları aranacak.

Memur Alımı İlanları: https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/

Personel Alımı İlanları: https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani