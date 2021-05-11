Kırklareli Üniversitesi 26 yeni öğretim üyesi alımı yapacak

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 26 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Kırklareli Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı başvurusu için bilgiler:

rofesör kadrosu başvurusunda istenen evraklar (Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu ve Aday Etkinlik Puan Tablosu hariç aşağıda istenen tüm evraklar 6 takım CD/USB Bellek halinde hazırlanacaktır.)



1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,

2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,

3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının e-Devlet çıktıları,

4. Doçentlik belgesi fotokopisi,

5. Askerlik durum belgesi veya terhis belgesi veya e-Devlet çıktısı,

6. Özgeçmiş ve yayın listesi (Başlıca araştırma eseri belirtilecek),

7. Yayınlar,

8. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),

9. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği "Aday Etkinlik-Puanlama Tablosu" nun doldurulması gerekmektedir.

10. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-Devlet HİTAP Hizmet Dökümü çıktısı (Varsa mecburi hizmeti gösterir).

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