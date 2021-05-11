54 TL-81 TL ve 108 TL günlük ücret ödeniyor! Onlarca şehre İŞKUR'dan personel alımı başvuru şartları... Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası üzerinden ilanlar yayımlandı ve farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. Salgın nedeniyle işinden olan ve yeni iş bulamayan pek çok kişi gözünü İŞKUR'a çevirdi. Türkiye İş Kurumu Mesleki Edindirme Kurları için çalışmaları tamamlayan İŞKUR, Mayıs ayı istihdam garantili olan kurslarını açıkladı. Kursiyer alımı için ilanların açıklandığı ifade edildi.
İŞTE MAYIS AYI İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Söz konusu programlar hakkında İŞKUR'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Programa katılabilmek için İŞKUR'a kayıt olmalısınız.
Bu program için belirlenen Katılım Şartlarını taşıdığınızdan emin olunuz.
Katılım şartlarını sağlayan bütün öğrenciler programa katılabilir.
Program başlamadan önceki son bir ayda işsiz olanlar programdan faydalanabilirler.
Programa devam zorunludur. Ancak, Kurumun kabul edebileceği mazeretiniz olursa program süresinin 1/10'unu aşmamak üzere mazeret izni ve en fazla 5 günlük sağlık izni kullanabilirsiniz. Bu sürenin aşımı halinde, programla ilişiğiniz kesilir.
Katılım şartlarını sağlayan bütün öğrenciler programa katılabilir.