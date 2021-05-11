2021 yılı için programa devam edilen her bir gün için işsizlik ödeneği alanlara 54,34 TL, öğrencilere 81,51 TL ve diğer kişilere 108,68 TL zaruri gider ödenmektedir.. Devam edilmeyen günler için ödeme yapılmaz. Ödemeler banka aracılığıyla aylık olarak yapılır.

Programa doğru meslekte katıldığınızdan emin olunuz! İşbaşı eğitim programlarına; 24 ay içerisinde en fazla 320 fiili gün katılabilirsiniz.

İşbaşı Eğitim Programı Sözleşmesi İŞKUR tarafından uygun görülmesi halinde geçerlilik kazanır ve program süresinin bitimi ile kendiliğinden sona erer.