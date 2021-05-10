Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 11.05.2021 08:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.05.2021 08:44
    ABONE OL

    - İŞKUR ile 1500 farklı meslekte 45 bin memur, personel ve nedir?

    İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan memur, personel ve işçi alımları için adaylardan personeli seçme sınavı şartı aranmayacak Bu doğrultuda adaylar sadece Pozisyonun gerektirdiği nitelikleri sağlayarak başvurularını yapabilecekler. 1600 farklı meslek grubunda 50 bin memur personel alımı yapılacak. KPSS şartı yok. Peki kimler başvuru yapabilir? İŞKUR 11 Mayıs 2021 tarihi itibari ile duyurduğu yeni ilanlara ve hala başvuru devam eden ilanlara göre 50 bin den fazla memur personel alımı yapılacağını ilan etti.

    takvim.com.tr
    İŞKUR ile 1600 farklı meslekte 50 bin memur, personel ve işçi alımı başladı

    Tek tek açıklama yapıldı. İş arayanlara müjde gibi haber geldi. Türkiye İş Kurumu istihdam kapsamlı yeni iş ilanları yayımlaya devam ediyor. Ülkemizde devam eden pandemi sebebi ile milyonlarca kişi işsiz kaldı. Ancak İŞKUR bu yönde iş arayanlara umut kapısı olmakla birlikte Türkiye geneli çeşitli firmaların ilanları ile kamuya ve özele 50 binden fazla memur alımı, personel alımı ve işçi alımı yapılacak. Adayların başvuru yapabilmesi için firmaların veya kamu kurumlarının belirttiği nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir. İşte İŞKUR personel alımı kadroları...


    1600 Farklı Meslekte 50 Bin Memur, Personel, İşçi Alımı Yapılacak

    İŞKUR 10 Mayıs 2021 tarihi itibari ile duyurduğu yeni ilanlara ve hala başvuru devam eden ilanlara göre 50 bin den fazla memur personel alımı yapılacağını ilan etti. Bu kapsamda kamuya ve özele 1600 farklı meslek grubu ile alım yapacak. Alımlar en çok İşçi statüsüne yapılacak. Peki alım sayısı en yüksek olan meslek gurupları hangileridir?

    Ütücü 145
    Turizm Ve Otelcilik Elemanı 666
    Tır-Çekici Şoförü 287
    Temizlik Görevlisi 855
    Şoför-Yük Taşıma 551
    Sevkiyat Görevlisi 195
    Satış Danışmanı / Uzmanı 740
    Reyon Görevlisi 264
    Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 299
    Perakende Satış Elemanı (Gıda) 628
    Paketleme işçisi 530


        Ön Muhasebeci 751
        Mermer İşçisi 324
        Mekanik Bakım Onarımcısı 340
        Konfeksiyon İşçisi 550
        Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 256
        Kasiyer 262
        Kamyon Şoförü 185
        Kalite Kontrolcü 297
        Güvenlik Görevlisi 255
        Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 1188
        Garson (Servis Elemanı) 491
        Forklift Operatörü 451
        Elektrikçi (Genel) 644
        Düz Dikiş Makineci 342
        Dokuma Konfeksiyon Makineci 495
        Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 686
        CNC Torna Tezgahı Operatörü 546
        Büro Memuru (Genel) 348
        Bisküvi İmalat İşçisi 400
        Beden İşçisi (Genel) 9639
        Aşçı 283
        Ambar/Depo Görevlisi 383

        KPSS Şartı Aranmıyor!

        İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan memur, personel ve işçi alımları için adaylardan Kamu personeli seçme sınavı şartı aranmayacak Bu doğrultuda adaylar sadece Pozisyonun gerektirdiği nitelikleri sağlayarak başvurularını yapabilecekler.

        Kimler Başvuru Yapabilecek?

        1600 Farklı Meslek için yayımlanan 50 bin kişilik boşluk ile firmalar, Kamu kurum ve kuruluşlarının ilanlarına başvurular bazı nitelikler doğrultusunda yapılacak. Bu kapsamda adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Görevini yerine getirmesine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Engelli adaylar için engelli olduğunu gösterir rapora sahip olmak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Eski Hükümlü adaylar için eski hükümlü olduğunu gösterir rapor sahibi olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak gibi genel şartlar aranacak.

        Özel olarak ise en az ilkokul mezunu olmak, Alım yapılacak meslek hakkında bilgi sahibi olmak gibi de özel şartlar aranacak.

            Sosyal Olanaklar Nelerdir?

            İş arayan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biriside kurumların veya kuruluşların hangi sosyal olanaklarla işçi ve personel alımı yapacağıdır. Bu kapsamda kurum ve kuruluşlar farklı sosyal olanaklarla bünyesindeki çalışana yardım sağlamaktadır. Sosyal olanaklar içerisinden SGK, yol, yemek ve prim gibi sosyal olanaklar sağlanıyor.

            Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

            İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan işçi, personel ve memur alımı ilanlarına başvurular bugün (10 Mayıs 2021 ) itibari ile başladı ve adaylar kurumların belirttiği tarihe kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvurular İnternet ortamında yapılacak. Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak ilanlara başvuru yapabilirsiniz.

            Başvuru Adresi: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Tam kapanmada kilit iki gün!
            Haberler Memurlar İŞKUR personel alımı kadroları - İŞKUR ile 1500 farklı meslekte 45 bin memur, personel ve işçi alımı başvuru şartları nedir?