Kimler Başvuru Yapabilecek?

1600 Farklı Meslek için yayımlanan 50 bin kişilik boşluk ile firmalar, Kamu kurum ve kuruluşlarının ilanlarına başvurular bazı nitelikler doğrultusunda yapılacak. Bu kapsamda adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Görevini yerine getirmesine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Engelli adaylar için engelli olduğunu gösterir rapora sahip olmak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Eski Hükümlü adaylar için eski hükümlü olduğunu gösterir rapor sahibi olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak gibi genel şartlar aranacak.

Özel olarak ise en az ilkokul mezunu olmak, Alım yapılacak meslek hakkında bilgi sahibi olmak gibi de özel şartlar aranacak.