Tek tek açıklama yapıldı. İş arayanlara müjde gibi haber geldi. Türkiye İş Kurumu istihdam kapsamlı yeni iş ilanları yayımlaya devam ediyor. Ülkemizde devam eden pandemi sebebi ile milyonlarca kişi işsiz kaldı. Ancak İŞKUR bu yönde iş arayanlara umut kapısı olmakla birlikte Türkiye geneli çeşitli firmaların ilanları ile kamuya ve özele 50 binden fazla memur alımı, personel alımı ve işçi alımı yapılacak. Adayların başvuru yapabilmesi için firmaların veya kamu kurumlarının belirttiği nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir. İşte İŞKUR personel alımı kadroları...
1600 Farklı Meslekte 50 Bin Memur, Personel, İşçi Alımı Yapılacak
İŞKUR 10 Mayıs 2021 tarihi itibari ile duyurduğu yeni ilanlara ve hala başvuru devam eden ilanlara göre 50 bin den fazla memur personel alımı yapılacağını ilan etti. Bu kapsamda kamuya ve özele 1600 farklı meslek grubu ile alım yapacak. Alımlar en çok İşçi statüsüne yapılacak. Peki alım sayısı en yüksek olan meslek gurupları hangileridir?
Ütücü 145
Turizm Ve Otelcilik Elemanı 666
Tır-Çekici Şoförü 287
Temizlik Görevlisi 855
Şoför-Yük Taşıma 551
Sevkiyat Görevlisi 195
Satış Danışmanı / Uzmanı 740
Reyon Görevlisi 264
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 299
Perakende Satış Elemanı (Gıda) 628
Paketleme işçisi 530