İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan memur, personel ve işçi alımları için adaylardan kamu personeli seçme sınavı şartı aranmayacak Bu doğrultuda adaylar sadece Pozisyonun gerektirdiği nitelikleri sağlayarak başvurularını yapabilecekler. 1600 farklı meslek grubunda 50 bin memur personel alımı yapılacak. KPSS şartı yok. Peki kimler başvuru yapabilir? İŞKUR 10 Mayıs 2021 tarihi itibari ile duyurduğu yeni ilanlara ve hala başvuru devam eden ilanlara göre 50 bin den fazla memur personel alımı yapılacağını ilan etti.
1600 Farklı Meslekte 50 Bin Memur, Personel, İşçi Alımı Yapılacak
İŞKUR 10 Mayıs 2021 tarihi itibari ile duyurduğu yeni ilanlara ve hala başvuru devam eden ilanlara göre 50 bin den fazla memur personel alımı yapılacağını ilan etti. Bu kapsamda kamuya ve özele 1600 farklı meslek grubu ile alım yapacak. Alımlar en çok İşçi statüsüne yapılacak. Peki alım sayısı en yüksek olan meslek gurupları hangileridir?
Ütücü 145
Turizm Ve Otelcilik Elemanı 666
Tır-Çekici Şoförü 287
Temizlik Görevlisi 855
Şoför-Yük Taşıma 551
Sevkiyat Görevlisi 195
Satış Danışmanı / Uzmanı 740
Reyon Görevlisi 264
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 299
Perakende Satış Elemanı (Gıda) 628
Paketleme işçisi 530