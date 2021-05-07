91. Dönem ÖGG sınavlar sonuçları sabahın ilk saatleriyle vatandaşların merakla araştırdığı konulardan birisi oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 91. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuç tarihi sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, ÖGG sınavlar sonuçları açıklandı mı? 91. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

90. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖGG sınav sonuçlarının yayımlanan sınav talimatına göre 7 Mayıs Cuma günü açıklanacak. Ancak açıklanacağı saate ilişkin bir duyuru yapılmadı.