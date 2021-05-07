İşçi Alımı Kadrolar:

8 bin 121 kişilik kadro da sürekli işçi alımı yapılacağı da duyurulmuş olup 4 bin 346 işçi alımı yapılacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Adayların başvuru yapabilmeleri için En az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin ilgili alanlarından mezun olmuş olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda,

Antrenör alımı için yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun ve en az temel antrenörlük düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmak,