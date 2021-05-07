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    • Memurlar
    • 07.05.2021 13:06
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    • 07.05.2021 13:06
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    8 bin 121 belli oldu! GSB Antrenör, Gençlik Çalışanı, Psikolog, alım şartları...

    8 bin 121 oldukça merak ediliyordu. Sözleşmeli Personel ve sürekli işçi alımı hakkında kadro dağılımı belli oldu. 2021 yılı için yapılacak olan 8 bin 121 kişilik kadro ile farklı alanlarda sözleşmeli personel alımı yapılacak lisans mezunu adaylar içerisinden yapılacak alımlar hakkında kadro dağılımı bekleniyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 yılı için bünyesine 3775 kişilik boş kadro ile sözleşmeli personel alacak. Alımlar en az dört yıllık eğitim almış olan adaylardan yapılacaktır. İşte GSB Antrenör, Gençlik Çalışanı, Psikolog, alım şartları...

    takvim.com.tr
    GSB 8 bin 121 kamu personeli alımı kadroları belli oldu!

    Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 yılı için yapılacak olan 8 bin 121 kişilik kadro ile kadro dağılımı belli oldu. İşte Sözleşmeli Personel ve işçi kadroları. Gençlik ve Spor Bakanlığı başvurular hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Yukarıdaki ilgili kadro dağılımı İhdisasa uygun kadrolar olup ilan için başvuruların bayramdan sonra başlamasını bekliyoruz.

    Sözleşmeli Personel Alımı Kadroları:

    Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 yılı için bünyesine 3775 kişilik boş kadro ile sözleşmeli personel alacak. Alımlar en az dört yıllık eğitim almış olan adaylardan yapılacaktır.

    2000 Antrenör,
    600 Gençlik Çalışanı,
    652 Yurt Yönetim Personeli,
    50 Psikolog,
    473 Spor Uzmanı,
    kadrolarında alım yapılacak.

    İşçi Alımı Kadrolar:

    8 bin 121 kişilik kadro da sürekli işçi alımı yapılacağı da duyurulmuş olup 4 bin 346 işçi alımı yapılacak.

    KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

    Adayların başvuru yapabilmeleri için En az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin ilgili alanlarından mezun olmuş olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda,

    Antrenör alımı için yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun ve en az temel antrenörlük düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmak,

        Gençlik Çalışanı, Yurt Yönetim Personeli için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin lisans mezunu olmak,

        Psikolog için Üniversitelerin ilgili lisans mezunu olmal gereklidir.

        Spor Uzmanı için, En az lisans düzeyinde eğitim veren üniversitelerin beslenme ve diyetetik, psikoloj, fizik tedavi ve rehabilitasyon veya fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümleri ile yükseköğretim kurumlarının beden eğitimi veren veya spor eğitimi veren bölümlerinden mezun olmuş olmak gereklidir.

        BAŞVURULAR NE ZAMAN?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı başvurular hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Yukarıdaki ilgili kadro dağılımı İhdisasa uygun kadrolar olup ilan için başvuruların bayramdan sonra başlamasını bekliyoruz
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