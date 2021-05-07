Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 yılı için yapılacak olan 8 bin 121 kişilik kadro ile kadro dağılımı belli oldu. İşte Sözleşmeli Personel ve işçi kadroları. Gençlik ve Spor Bakanlığı başvurular hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Yukarıdaki ilgili kadro dağılımı İhdisasa uygun kadrolar olup ilan için başvuruların bayramdan sonra başlamasını bekliyoruz.
Sözleşmeli Personel Alımı Kadroları:
Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 yılı için bünyesine 3775 kişilik boş kadro ile sözleşmeli personel alacak. Alımlar en az dört yıllık eğitim almış olan adaylardan yapılacaktır.
2000 Antrenör,
600 Gençlik Çalışanı,
652 Yurt Yönetim Personeli,
50 Psikolog,
473 Spor Uzmanı,
kadrolarında alım yapılacak.
İşçi Alımı Kadrolar:
8 bin 121 kişilik kadro da sürekli işçi alımı yapılacağı da duyurulmuş olup 4 bin 346 işçi alımı yapılacak.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
Adayların başvuru yapabilmeleri için En az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin ilgili alanlarından mezun olmuş olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda,
Antrenör alımı için yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun ve en az temel antrenörlük düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmak,