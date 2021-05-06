Mayıs ayı ile beraber İŞKUR tarafından yapılan personel alımları bir bir açıklanmaya devam ediyor. Bu anlamda en az lise mezunu büro memuru alımı için detaylar sayfamızda. Milyonlarca iş arayan vatandaş, İŞKUR'da işine ve eğitim kalitesine göre uygun olan iş bültenlerine basitçe erişebiliyor. Bu biçimde basit ve emin istihdam olanağı sunan müessesenin tüm istihdam imkânlarından faydalanmak içinse yapmanız gereken İŞKUR kayıt operasyonunu oluşturarak, iş bültenlerini aktüel olarak takip etmek mümkündür. Adaylar, haberimizin içerisinde yer alan ''Başvuru'' linkine tıklayarak istedikleri ilana başvuru yapabilir veya CV'lerini ilgili personele yollayabilir
İŞKUR'dan en az ilkokul mezunu büro memuru alımı başvuru şartları nedir?
İŞKUR'dan en az ilkokul mezunu büro memuru alımı başvuru şartları nedir?