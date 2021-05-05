Kına paketlemek

Bitki çayları paketlemek

Gömlek yakası dikmek

Kravat dikmek

Nikah şekeri yapmak

AYNI ZAMANDA EVDE BUNLARI DA YAPABİLİRSİNİZ!

FREELANCE YAZARLIK

Eğer kişinin evinde bir bilgisayarı varsa yazı yazarak para kazanabiliyor. Bu tarz işler için iş arama platformlarına ya da İŞKUR'a başvurmak mümkün. Ancak evden böyle bir işte çalışabilmek için yazılı anlatım kabiliyeti aranıyor ve işe başlamadan önce kişiden referans olabilecek yazılar istenebiliyor. Ücretlendirme ise genellikle kelime başına bir fiyat belirlenerek yapılıyor.

YOUTUBE İÇERİKLERİ

YouTube son yıllarda popülerliği yükselen platformlardan bir tanesi. Bir YouTube kanalına sahip olan ve burada ürettiği içeriklerle para kazanan YouTuber'ların anlaşılmasının ardından pek çok kişi bunu meslek olarak tercih etmeye başladı. Tamamen evden çalışarak yapılabilecek bu iş için yine bir bilgisayara, akıllı telefona ve kameraya ihtiyaç duyulabiliyor. Kişi eğer izlenmeye değer içerikler üretebilirse ve takipçi sayısını günden güne artırmayı başarırsa videolarda yer alan reklamlar sayesinde ek gelir elde edebiliyor.