Tek tek açıklandı! İŞKUR'dan kadınlara evde 1.500 TL kazanma fırsatı! Bu kapsamda her türlü iş imkanını araştıran vatandaşların arayış içerisinde oldukları başlıklarından bir tanesi de Evde İş İmkanları. Muhtelif sebeplerden dolayı çalışma yaşamına katılamayan bayanlara müjde... Evde yapılacak iş imkanları temel yeterliliklerin yanı sıra bazı durumlarda spesifik bir becerisi olanlara da hitap edebilecek çeşitlilikte olabiliyor. Buna göre evden para kazanmak isteyenler herhangi bir beceri gerektirmeyen basit işleri yaparak evde çalışabilmekle beraber eğer özel bir yeterlilikleri varsa çok sayıda farklı işte de çalışabiliyorlar.
Başvuru nasıl yapılıyor?
İŞKUR evde iş imkanı fırsatından yararlanmak isteyen ev hanımları ilgili ilanın yayımlanması ile beraber kendilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek İŞKUR evde ek iş başvuru formu dolduracak.
Bu form doldurulurken formu dolduran ev hanımının eğitim sertifika belgeleri ve belgeleri meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Bunun ardından iş başvuru formu dolduran kadının cep telefonu ve iletişim bilgileri kayıt edilecek. Ardından sisteme giren iş bilgileri sürekli olarak oluşturulan havuzda uygun nitelikleri olan kadınlarla eşleştirilecek ve bu kadınlara SMS ile kısa mesaj gönderilerek işler gönderilecek. Ev hanımı bu işleri yaptıkça iş başı para kazanacak. Evde kına paketleme, nikah şekeri yapma ve poşet katlamama gibi işler yapılacak.