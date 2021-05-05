Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 05.05.2021 11:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.05.2021 11:03
    ABONE OL

    İzmir'de bulunan 41 öğretim üyesi alımı yapacak

    'na ait internet sitesi üzerinden yayınlanan güncel personel alım ilanları yine büyük ilgi gördü. Son eklenen ilanlar arasında 'nin 41 öğretim üyesi alım ilanı da yer aldı.

    Dokuz Eylül Üniversitesi 41 öğretim üyesi alımı yapacak

    Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 41 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

    'nun internet portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgilere de yer verildi.

    İşte Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı başvurusu için bilgiler:
    Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya veya 1 (bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) nüsha CD/flash bellek ekleyerek;

    Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya veya 1 (bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) nüsha CD/flash bellek ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte, bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 21.05.2021 tarihine kadar Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

    Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, Doktora belgelerini ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya veya 1 (bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) nüsha CD/flash bellek ekleyerek bu ilanın yayım tarihinden itibaren 21.05.2021 tarihine kadar ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

    İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Tabiatın yaralarını Büyükşehir sarıyor
    Haberler Memurlar İzmir'de bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi 41 öğretim üyesi alımı yapacak