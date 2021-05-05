En az ilkokul mezunu İŞKUR sağlık kurumlarına işçi alımı duyuruları oldukça revaçta! Güvenlik ve temizlik görevlisi, hizmetli, beden işçisi, hasta danışmanı kadrolarına yapılan personel ve işçi alımı başvuru detayları haberimizde. Muhtelif dallarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş bülteni yayınlanıyor. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. İşte güvenlik, temizlik görevlisi, hizmetli, beden işçisi personel alımı detayları
İŞKUR en az ilkokul mezunu hastanelere işçi alımı başvuru şartları!
İŞKUR en az ilkokul mezunu hastanelere işçi alımı başvuru şartları!