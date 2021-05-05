İŞKUR KAYIT SÜRESİ NE KADAR GEÇERLİ?

Kayıtların aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren on iki aydır. Kayıtları işlemden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsünden kaydını aktif duruma getirebilirler veya İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarıyla müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince müracaat tarihinden itibaren aktif duruma getirilir.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Hem sağlık personeli hem de destek personeli olarak yapılan personel alımlarında adaylarda aşağıdaki genel şartların arandığına yer verildi:

- Hastane ortamında çalışmasına engel bir rahatsızlığı olmaması,

- Hasta güvenliği ve memnuniyeti odaklı çalışan,

- Dikkatli, Titiz, Enfeksiyon prosedürüne hakim,

- İletişimi güçlü, insan ilişkilerinde başarılı,

- Ekip çalışmasına yatkın,

- Tam zamanlı/vardiyalı çalışabilecek,

- Dinamik çalışma ortamına yatkın,

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

- Hasta ve hasta yakını memnuniyetine önem veren,