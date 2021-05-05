En az ilkokul mezunu İŞKUR hastanelere işçi alımı Mayıs ayının 1. haftasında tüm hızıyla devam ediyor. Bu anlamda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'un resmi internet sayfasında ''açık iş ilanları'' ve ''kamu iş ilanları'' kategorisinde yayınlanan ilanlara göre, farklı şehirlerde bulunan özel hastanelere ve kamu hastanelerine KPSS'li ve KPSS şartsız sağlık personeli alımı yapılıyor. Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir.
İŞKUR en az ilkokul mezunu hastanelere işçi alımı başvuru şartları!
İŞKUR en az ilkokul mezunu hastanelere işçi alımı başvuru şartları!