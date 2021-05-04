Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 04.05.2021 10:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.05.2021 10:33
    ABONE OL

    KPSS şartsız onlarca ilde o belediyelere personel alımı: İlkokul, ortaokul, lise mezunu en az 3.500 TL maaş ödemesi var

    Faklı şehirlerde belediyelere personel alımı için 'da duyurular yayımlandı. İŞKUR resmi internet sayfası kurum dışı kamu işçisi alımı duyuruları kısmından yayımlanan ilanlarda mezuniyet koşulu olmadan ve en az ilköğretim mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. En az 3.500 TL ücretle çalıştırmak üzere yapılan personel alımında müracaatlar alınmaya başladı. Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor.

    takvim.com.tr
    KPSS şartsız personel alımı: En az 3.500 TL maaş ödemesi var

    Devlet kurumlarına KPSS puan şartı aranmadan personel , memur ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. Mezuniyet şartı olmadan, ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans mezunları arasından yapılan personel alımında başvuru bilgileri sayfamızda. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.

    BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

    İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

    -Türk Vatandaşı olmak.
    -Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
    -Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
    - Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
    -Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
    -İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
    -Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

    HANGİ KADROLARA ALIM YAPILIYOR?

    İŞKUR 'da yayımlanan ilanlarda kadrolara şu şekilde yer verildi:

    Büro memuru
    Bahçıvan
    Beden işçisi
    Operatör
    Muhasebe personeli
    Marangoz
    Antrenör
    Çağrı operatörü
    Cankurtaran
    Müzisyen
    Şoför
    İdari Personel
    Otopark görevlisi
    Saha Kontrolörü
    İşçi
    Şoför
    Harita Mühendisi
    İnşaat Mühendisi
    İnşaat Teknikeri


        Bilgisayar Teknikeri
        Bilgisayar teknisyeni
        Temizlik personeli
        Sınıf annesi
        Proje finans uzmanı
        Çöp personeli
        Tarım personeli
        Harita Kadastro Teknikeri
        Elektrik teknisyeni
        Duvar ustası
        Çevre Mühendisi
        Sıvacı
        Teknik işçi
        Güvenlik görevlisi
        Tekniker
        Teknisyen
        Sekreter

        ALIM YAPAN YERLER

        Alım yapan yerler ise şu şekilde:

        Zonguldak Filyos Belediyesi Per. Ltd. Şti. 06.05.2021

        Karaman Sarıveliler Belediyesi Per. Ltd. Şti. 04.05.2021

        İstanbul Şişli Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 07.05.2021

        Kırklareli Büyükmandıra Belediyesi Memur Alım İlanı 28.05.2021

        Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi Memur Alım İlanı 07.05.2021

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı 27.05.2021

        Erzincan Altınbaşak Belediyesi Memur Alım İlanı 07.05.2021

        Trabzon Arsin Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 14.05.2021

        Ankara Çankaya Belediyesi Müfettiş Yardımcısı Sınav İlanı 04.05.2021

        Batman Beşiri Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 31.05.2021

        Bursa Osmangazi Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Ve Zabıta Memuru Alım İlanı 14.06.2021

            İstanbul Beykoz Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alım İlanı 28.05.2021

            İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 28.05.2021

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 01.06.2021

            Kültür ve Turim Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 31.05.2021

            İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 04.06.2021

            İlan metinleri sayfası:

            https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/

            İş arayanlar İŞKUR kayıt işlemleri için;

            • İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.

            • Karşınıza çıkan sayfada bulunan "Üyelik Sözleşmesi" kısmındaki tüm maddeleri dikkatlice okumalı ve daha sonra altında yer alan "Onaylıyorum" butonuna tıklayarak, onay vermelisiniz. Eğer onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" butonuna tıklayın. (Buraya tıklarsanız üyelik sayfasından çıkarsınız).

            • Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra açılan sayfada "T.C. kimlik numarası", "isim," soy isim", "baba adı" ve "doğum tarihi" şeklindeki kimlik bilgilerinizi girmelisiniz.

            • Altta bulunan güvenlik kontrolü kısmındaki resimde yazan sayıları "Güvenlik Kontrolü" karşısındaki boş kutucuğa yazmalısınız.

            • En altta bulunan uyarıyı da okuduktan sonra sol yanında bulunan boş kutucuğa tıklayarak, işaretledikten sonra "İleri" butonuna tıklayarak, bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

            • Daha sonraki aşamada ise "Adres Bilgileri" ile tercih ettiğiniz "İletişim Bilgileri" kısımlarını doldurmalısınız. En son olarak sayfanın altında İŞKUR üyeliğiniz için özel bir şifre oluşturmalısınız.

            • Şifrenizi tekrar girdikten sonra kendinize bir "Güvenlik Sorusu" oluşturup, altındaki "Yanıtınız" karşısındaki kutucuğa da yanıtını yazmalısınız.

            • Son olarak en altta bulunan "Üyeliği Oluştur ve Devam Et butonuna tıklayarak İŞKUR kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.

            TÜM İŞKUR İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Provokasyoncu Furkancılar'a EGM'den yanıt
            Haberler Memurlar KPSS şartsız onlarca ilde o belediyelere personel alımı: İlkokul, ortaokul, lise mezunu en az 3.500 TL maaş ödemesi var