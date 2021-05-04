Bekçi adaylarının merakla beklediği bekçi başvuru ilanı ne zaman olacak? Bekçi olmanın genel şartları nelerdir? Bekçilikle ilgili bu tarz sorularınızın cevabı sayfamızda detaylı bir şekilde yer almaktadır. Emniyet Genel Müdürlü'ğü yeni bir oluşuma geçiyor. Bu oluşumda Jandarma bekçi alımı ile ilgili. Bekçi alımı ilanını bekleyen binlerce aday için açıklama geldi mi? Binlerce bekçi adayı heyecanlı bekleyiş içerisinde Jandarma bekçi alımlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağı ifade edilmişti. JGK ve EGM bekçilik ilanlarının bayram sonrasında açıklanması bekleniyor.
JANDARMA BEKÇİ ALIMI 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?
Binlerce bekçi adayı heyecanlı bekleyiş içerisinde Jandarma bekçi alımlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağı ifade edilmişti. JGK ve EGM bekçilik ilanlarının bayram sonrasında açıklanması bekleniyor.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Bekçilik ilanlarına başvuru yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bir takım hususlar var. Genel bekçi alım şartları;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),
Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.
Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.