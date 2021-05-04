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    • Memurlar
    • 04.05.2021 13:52
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    • 04.05.2021 13:54
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    ve bekçi alımı 2021 - bekçi alımı başvurusu güncel ilanlar ve başvuru formu

    Sosyal medya sitelerinde bilgilendirmeler yapılmasının ardından binlerce bekçi adayı heyecanlı bekleyiş içerisine girmişti. bekçi alımı ne zaman yapılacak 2021? sorunun yanıtı merak ediliyor. 2021 bekçi alımı ve 10 bin kadro ile geliyor. ve bekçilik ilanları bekleyenler bayram sonrasında ilanların gelmesi bekleniyor. Kimler bekçi alımına başvuru yapabilir. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağı ifade edilmişti. JGK ve EGM bekçilik ilanlarının bayram sonrasında açıklanması bekleniyor.

    takvim.com.tr
    Jandarma bekçi alımı başvurusu güncel ilanlar ve başvuru formu...

    Bekçi adaylarının merakla beklediği bekçi başvuru ilanı ne zaman olacak? Bekçi olmanın genel şartları nelerdir? Bekçilikle ilgili bu tarz sorularınızın cevabı sayfamızda detaylı bir şekilde yer almaktadır. Emniyet Genel Müdürlü'ğü yeni bir oluşuma geçiyor. Bu oluşumda Jandarma bekçi alımı ile ilgili. Bekçi alımı ilanını bekleyen binlerce aday için açıklama geldi mi? Binlerce bekçi adayı heyecanlı bekleyiş içerisinde Jandarma bekçi alımlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağı ifade edilmişti. JGK ve EGM bekçilik ilanlarının bayram sonrasında açıklanması bekleniyor.

    JANDARMA BEKÇİ ALIMI 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?

    Binlerce bekçi adayı heyecanlı bekleyiş içerisinde Jandarma bekçi alımlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağı ifade edilmişti. JGK ve EGM bekçilik ilanlarının bayram sonrasında açıklanması bekleniyor.

    KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

    Bekçilik ilanlarına başvuru yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bir takım hususlar var. Genel bekçi alım şartları;

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

    En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),

    Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.

    Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.

        18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.

        Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.

        Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.

        Memuriyete engel bir hali bulunmamak.

        Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

        Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

        Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

        Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

        Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.

        Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

        Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

        Resmi bir açıklama olmayıp ilanların ve ihtiyaçlar dahilinde ilana çıkacağı bekleniyor.

        NASIL BEKÇİ OLUNUR?

        Polis Akademisi Başkanlığı, dönem dönem bekçi alımı ilanları yayımlıyor. Son olarak İstanbul'a 400 bekçi alımı yapıldı. 2021 yılında ise diğer şehirlere bekçi alımı bekleniyor.

            EGM'DE KAÇ BEKÇİ VAR , KAÇ BEKÇİ ALINACAK?

            Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmakta olan bekçiler ve alım yapılması planlanan bekçilerle ilgili Bakan Soylu, "Toplam şu andaki kadro sayımız 30 bin. Biz şuan bunun 28 bin 500 'ünü falan doldurduk. 1000-1500 civarında bir kadromuz var elimizde. Ama sayın Cumhurbaşkanımız , hükümetimiz böyle bir kadro açarlarsa belki bir 5-10 bin daha , yani 40 bin rakamını belki tamamlarsak tamamlamış oluruz gibi." ifadelerini kullanmıştı.
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