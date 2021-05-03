O illerimizde yaşayanlar dikkat! 5.000 TL maaşla kamuya Mayıs 2021 personel alımı başvuru şartları! İşte kadrolar ve detaylar

5000 TL ücretle kamuya Mayıs ayı personel alımı... O şehirlerimizde yaşayanlar için İŞKUR Mayıs ayı kamu personel alımı bültenleri açıklandı. Belediye başkanlıkları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından personel, işçi ve memur alımı yapılacağına yer verildi.
Başvurular başladı ve devam ediyor. Farklı şehirlerde kamuya personel ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. KPSS puan şartı aranmadan sağlık kurumlarına ve belediye başkanlıkları bünyesine yapılan personel alımlarının başvuru bilgileri ve adım adım başvuru anlatımı sayfamızda yer alıyor. İşte kadrolar ve detaylar...
5000 TL maaşla kamuya Mayıs 2021 personel alımı başvuru şartları!
İstanbul Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Engelli Alım İlanı 05.05.2021
Muğla Dabel Turz. İnş. Tic. A.Ş. 04.05.2021
Aydın Arya Turs. Tesis. A.Ş. 31.05.2021
Kocaeli TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü Pers. Alımı 12.05.2021
Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM ArGe Personeli Alımı 17.05.2021
Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM Pers. Alımı 17.05.2021
Kocaeli TÜBİTAK MAM Kimyasal Teknolojisi Enstitüsü Pers. Alımı 18.05.2021 (1)
Ankara TÜBİTAK Kurumsal İletişim Dai. Başk. 17.05.2021
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 06.05.2021
Çankırı Kızılırmak SYDV 04.05.2021
TÜBİTAK SAGE 20.05.2021
TÜBİTAK SAGE Usta Alım İlanı 20.05.2021
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 03.05.2021
Afyonkarahisar Gebeceler Taş. Pet. Petrol Ürün. Tem. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 03.05.2021
Aydın Arya Turistik Tesisleri A.Ş. 31.05.2021
Van Tuşba Kent Hizmetleri Tic. A.Ş. 03.05.2021
Zonguldak Filyos Belediyesi Per. Ltd. Şti. 06.05.2021
Çanakkale Geyikli Belediyesi Per. Ltd. Şti. 03.05.2021
Yalova Kaytazdere Belde Turz. İnş.San. Tic. Ltd. Şti. 05.05.2021
Manisa BESOT San. Tic. A.Ş. 03.05.2021
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 04.05.2021
Kırklareli İl Özel İdaresi Per. A.Ş. 06.05.2021
Denizli Laodikeia Kazı Başkanlığı 08.05.2021
Samsun Terme İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 05.05.2021
Tekirdağ Saraykent Turz. Per. Hizm. Tic. Ltd. Şti. 08.05.2021
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 04.05.2021