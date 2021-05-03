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    • Memurlar
    • 03.05.2021 10:39
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    • 03.05.2021 10:39
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    119 sözleşmeli personel alımı yapacak

    'nun ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. İlanlar arasında sürekli olarak güncelleri ekleniyor. Son eklenen ilanlar arasında 119 sözleşmeli personel alım ilanı da yer aldı.

    Ankara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak

    tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 119 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personellerin hangi görev ve branşlar için arandığı açıklandı.

    'nun internet portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için aranan şartlar da belirtildi.

    İşte Ankara Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı başvurusu için aranan şartlar:
    1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
    2) 2020 KPSS (B) grubu sınavlarından lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
    3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
    4) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
    5) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

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