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    • Memurlar
    • 03.05.2021 11:01
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    • 03.05.2021 11:01
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    5.000 TL maaşla kamuya Mayıs 2021 personel alımı başvuru şartları! O illerimizde yaşayanlar dikkat! İşte kadrolar ve detaylar

    5000 TL ücretle kamuya Mayıs ayı personel alımı... O şehirlerimizde yaşayanlar için Mayıs ayı kamu personel alımı bültenleri açıklandı. Belediye başkanlıkları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından personel, işçi ve yapılacağına yer verildi. Başvurular başladı ve devam ediyor. Farklı şehirlerde kamuya personel ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. KPSS puan şartı aranmadan sağlık kurumlarına ve belediye başkanlıkları bünyesine yapılan personel alımlarının başvuru bilgileri ve adım adım başvuru anlatımı sayfamızda yer alıyor. İşte kadrolar ve detaylar...

    takvim.com.tr
    5.000 TL maaşla kamuya Mayıs 2021 personel alımı başvuru şartları!

    5000 TL maaşla kamuya Mayıs ayı personel alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Türkiye İş Kurumu kurumu resmi internet adresi Kurum Dışı Kamu İşçisi Alımı İlanları kısmı üzerinden duyurular yayımlandı. Yayımlanan ilanlara baktığımızda belediyeler, belediye bünyesindeki şirketlere, kamu şirketlerine ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na kamu personeli ve kamu işçisi alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR 'da kamu ilanları kısmında yayımlanan ilanlara baktığımızda aşağıdaki pozisyonlara personel ve işçi alımı yapıldığı görülüyor. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

    5000 TL maaşla kamuya Mayıs 2021 personel alımı başvuru şartları!

    İstanbul Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Engelli Alım İlanı 05.05.2021
    Muğla Dabel Turz. İnş. Tic. A.Ş. 04.05.2021
    Aydın Arya Turs. Tesis. A.Ş. 31.05.2021
    Kocaeli TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü Pers. Alımı 12.05.2021
    Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM ArGe Personeli Alımı 17.05.2021
    Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM Pers. Alımı 17.05.2021
    Kocaeli TÜBİTAK MAM Kimyasal Teknolojisi Enstitüsü Pers. Alımı 18.05.2021 (1)
    Ankara TÜBİTAK Kurumsal İletişim Dai. Başk. 17.05.2021
    İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 06.05.2021
    Çankırı Kızılırmak SYDV 04.05.2021


    TÜBİTAK SAGE 20.05.2021
    TÜBİTAK SAGE Usta Alım İlanı 20.05.2021
    İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 03.05.2021
    Afyonkarahisar Gebeceler Taş. Pet. Petrol Ürün. Tem. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 03.05.2021
    Aydın Arya Turistik Tesisleri A.Ş. 31.05.2021
    Van Tuşba Kent Hizmetleri Tic. A.Ş. 03.05.2021
    Zonguldak Filyos Belediyesi Per. Ltd. Şti. 06.05.2021
    Çanakkale Geyikli Belediyesi Per. Ltd. Şti. 03.05.2021
    Yalova Kaytazdere Belde Turz. İnş.San. Tic. Ltd. Şti. 05.05.2021
    Manisa BESOT San. Tic. A.Ş. 03.05.2021
    Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 04.05.2021
    Kırklareli İl Özel İdaresi Per. A.Ş. 06.05.2021
    Denizli Laodikeia Kazı Başkanlığı 08.05.2021
    Samsun Terme İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 05.05.2021
    Tekirdağ Saraykent Turz. Per. Hizm. Tic. Ltd. Şti. 08.05.2021
    İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 04.05.2021


        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 05.05.2021
        Afyonkarahisar Karadilli Bel Pet. Pet. Ürün. Gıda Hayv. Et Et Ürün Sos. Hiz. İş Taah. Tic. Ltd. Şti. 03.05.2021
        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 04.05.2021
        Muğla Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanlığı 06.05.2021
        Manisa Mayeb Org. İnş. Taah. Gıda A.Ş. 05.05.2021
        Kocaeli Belde Öael Sağ. Tic. A.Ş. 03.05.2021
        Sinop Ayancık Belediyesi Per. Ltd. Şti. 03.05.2021
        Karaman Sarıveliler Belediyesi Per. Ltd. Şti. 04.05.2021
        Denizli Merkezefendi Tem. Ulaş. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 06.05.2021
        Adana Kozan İmar San. Per. Ltd. Şti. 03.05.2021
        Afyonkarahisar Salar Bel. Taş. Tem. İnş. Taah. San. Ltd. Şti. 05.05.2021
        Bilecik 1308 Osmaneli Turz. Gıda San. Tic. A.Ş. 03.05.2021


        Zonguldak Çaybel İmar İnş. Kült. Turz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 03.05.2021
        İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 11.05.2021
        İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 07.05.2021
        Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 04.05.2021 (1)
        Denizli Merkezefendi Tem. Ulaş. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 06.05.2021 (1)
        İstanbul Pers. Yön. A.Ş. 10.05.2021
        İstanbul Pers. Yön. A.Ş. 07.05.2021
        Denizli Merkezefendi Temz. Ulş. Tic. A.Ş. 06.05.2021
        Yozgat Akdağmadeni Beld. Pers. Ltd. Şti. 03.05.2021
        Yozgat Sulama Taah. Tic. San. Ltd. Şti. 03.05.2021

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        ALIM YAPILAN KADROLAR

        - Beden işçisi

        - Güvenlik görevlisi

        - Temizlik görevlisi

        - Veteriner sağlık teknisyeni

        - Veteriner hekim

        - Operatör

        - Şoför

        - Jeoloji mühendisi

        - Aşçı

        - Okul öncesi öğretmeni

        - İdari İşler uzmanı

        - Destek personeli,

        - Basın yayın işleri personeli

        - Büro memuru

        - Mühendis

        - Mükine Mühendisi

        - İşyeri hekimi,

        - Danışma memuru

        - İnşaat teknikeri

        - Hasta yaşlı bakımı personeli

            BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

            İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel koşullarını taşıması gerekmektedir:

            - Türk vatandaşı olmak.

            - Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

            - Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

            - Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

            - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

            - İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

            - Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

            İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?

            İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

            • Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir.
            Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

            • Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;

            • Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

            • İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

            • Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

            • Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.
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            Haberler Memurlar 5.000 TL maaşla kamuya Mayıs 2021 personel alımı başvuru şartları! O illerimizde yaşayanlar dikkat! İşte kadrolar ve detaylar