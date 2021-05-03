20 bin sözleşmeli öğretmen sınav yerleri! E-Devlet sözleşmeli öğretmen atama sınav yerleri öğrenme sayfası!

20 bin sözleşmeli öğretmen sınav yerleri açıklandı! E-Devlet 20 bin sözleşmeli öğretmen sınav yerleri hakkında beklenen duyuru geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruyla binlerce öğretmen adayı sınava nerde gireceğini öğrenmiş oldu. İşte sınav yerleri sorgulama sayfası!
20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SINAV YERLERİ!
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavına girecek adayların sınav merkezleri belli oldu. Sözlü sınavlar 17 Mayıs ila 6 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ!
Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi yayımlandı. MEB'in internet sitesinden 2021 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı takvimi yayımlandı. Takvime göre ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 15-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sözlü sınavlar, 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz'da açıklanacak. Atama tercihleri 1-6 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,