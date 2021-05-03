Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 03.05.2021 20:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.05.2021 20:21
    ABONE OL

    sınav yerleri! E-Devlet sınav yerleri öğrenme sayfası!

    E-Devlet sınav yerleri açıklandı. sınav yerleri duyuruldu ve öğretmen adayları konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için adayların sözlü sınav yerlerini e-Devlet üzerinden açıkladı. Bu gelişmenin ardından ne haberimizden ulaşabilirsiniz!

    takvim.com.tr
    20 bin sözleşmeli öğretmen sınav yerleri! E-Devlet sözleşmeli öğretmen atama sınav yerleri öğrenme sayfası!

    20 bin sözleşmeli öğretmen sınav yerleri açıklandı! E-Devlet 20 bin sözleşmeli öğretmen sınav yerleri hakkında beklenen duyuru geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruyla binlerce öğretmen adayı sınava nerde gireceğini öğrenmiş oldu. İşte sınav yerleri sorgulama sayfası!

    20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SINAV YERLERİ!

    Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavına girecek adayların sınav merkezleri belli oldu. Sözlü sınavlar 17 Mayıs ila 6 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ!

    Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi yayımlandı. MEB'in internet sitesinden 2021 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı takvimi yayımlandı. Takvime göre ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 15-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sözlü sınavlar, 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz'da açıklanacak. Atama tercihleri 1-6 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

    BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

    2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

    3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

    4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

    5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

    6. 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

        Not 1 : 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecektir.

        7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

        8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

        9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Libya, Türkiye'den yardım istedi
        Haberler Memurlar 20 bin sözleşmeli öğretmen sınav yerleri! E-Devlet sözleşmeli öğretmen atama sınav yerleri öğrenme sayfası!