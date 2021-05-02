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    • Memurlar
    • 02.05.2021 10:50
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    • 02.05.2021 10:50
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    31 öğretim üyesi alımı yapılacak

    Basın İlan Kurumu'nun ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. İlanlar arasında sürekli olarak güncelleri ekleniyor. Son eklenen ilanlar arasında 'nin 31 öğretim üyesi alım ilanı da yer aldı.

    O üniversite 31 öğretim üyesi alımı yapacak

    Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 31 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için istenen belgeler de belirtildi.

    İşte Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı başvurusu için istenen belgeler:
    1- Başvuru Dilekçesi (Profesör kadrolarına başvuracak adaylar dilekçesinde başlıca araştırma eserini de belirtecek)
    2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
    3- 1 (bir) adet fotoğraf
    4- Öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi)
    5- Özgeçmiş ve eserler listesi
    6- Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanmış puan tablosu
    7- Yabancı dil belgesi
    8- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan Profesör kadroları için 6 (altı) adet, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek

    İlanla ilgili diğer detaylar için tıklayın

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    Haberler Memurlar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 öğretim üyesi alımı yapılacak