Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 31 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için istenen belgeler de belirtildi.

İşte Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı başvurusu için istenen belgeler:

1- Başvuru Dilekçesi (Profesör kadrolarına başvuracak adaylar dilekçesinde başlıca araştırma eserini de belirtecek)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi

3- 1 (bir) adet fotoğraf

4- Öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi)

5- Özgeçmiş ve eserler listesi

6- Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanmış puan tablosu

7- Yabancı dil belgesi

8- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan Profesör kadroları için 6 (altı) adet, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek

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