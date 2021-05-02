KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

İŞKUR aracılığı ile yayımlanan ilanlara göre adayların genel olarak " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek " şartları aranacaktır.

Aynı zamanda özel olarak yaş, KPSS ve Eğitim gibi nitelikler talep edilecek.

50 KPSS Puanı ile memur alımı için Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans mezunları için P3 puan türünden en az 50, 60, veya 70 puan almış olmak,

Yaş niteliği alınacak pozisyona göre farklılık gösteriyor. Kamuya Memur alımları için adayların 35, Zabıta ve İtfaiye eri alımları için 30 ve İşçi alımları için 50 yaşından büyük olmamak gereklidir.

Eğitim olarak ise İlkokul, İlköğretim, Lise, Ön Lisans veya Lisans mezunu olmak gereklidir.