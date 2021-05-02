MEZUNİYET, YAŞ VE ASKERLİK NİTELİKLERİ MERAK EDLİYOR!

EGM bekçi alımı için adayların en çok merak ettiği konulardan biriside mezuniyet, Yaş ve Askerlik şartlarıdır. Bu kapsamda bekçi alımları en az lise mezunu olan ve en az 167 cm boyunda olan adaylardan yapılacak.

BEKÇİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

Askerlik ödevini bitirmiş olmak,