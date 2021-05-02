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    • Memurlar
    • 02.05.2021 12:03
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    • 02.05.2021 12:03
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    ... Mahalle/çarşı bekçi alımları ne zaman? mezuniyet, yaş ve askerlik şartları...

    Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir araştıranlar can kulağı ile gelecek haberi bekliyor. 2020 yılının bitmesi ve 2021 yılına girilmesi ile birlikte Kamuda göre yapmak isteyen milyonlarca adaylar içerisinden olan Bekçilik adayları yeni alım yapılmasını bekliyor. 2020 yılında kontenjan sayısının az olması sebebi ile 2021 yılında en az 11 bin bekçi alımı bekleniyor. Peki 2021 bekçi alımı şartları nedir? Başvurular ne zaman başlayacak? Geçtiğimiz yıllarda yapılan alımlarda Türkiye geneli bir çok ilde alım yapılmıştı. Ancak 2020 yılında sadece 400 kişilik kadro ile İstanbul ilinde alım yapıldı. 2021 yılı için ise Türkiye geneli alım beklenmektedir.

    takvim.com.tr
    11 bin kontenjan! 2021 yeni bekçi alımları... Mahalle/çarşı bekçi alımları ne zaman?

    2021 bekçi alımları hala bekleniyor. 2020 yılında az kontenjan ile alım olması sebebi ile 2021 de yüksek alım beklenmekte. 2021 yılı Bekçilik şartları nedir? EGM bekçi alımı için adayların en çok merak ettiği konulardan biriside mezuniyet, Yaş ve Askerlik şartlarıdır. Bu kapsamda bekçi alımları en az lise mezunu olan ve en az 167 cm boyunda olan adaylardan yapılacak. Ayrıca önemli niteliklerden biriside adayların Askerliğini yapmış olmaları gereklidir. İşte tüm şartlar haberimizin devamında.

    11 BİN BEKÇİ ALIMI İLANI BEKLENİYOR!

    Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olan Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olan bekçi alımları için adaylar en az 11 bin Bekçi Alımı bekliyor. 2020 yılında bekçi alımının sadece 400 kişilik kontenjan ile sadece İstanbul ilinde alım yapılmıştı. Buna dayanarak adaylar Türkiye Geneli alım ilanı ve en az 11 bin kişilik kontenjan bekliyor.

    MEZUNİYET, YAŞ VE ASKERLİK NİTELİKLERİ MERAK EDLİYOR!

    EGM bekçi alımı için adayların en çok merak ettiği konulardan biriside mezuniyet, Yaş ve Askerlik şartlarıdır. Bu kapsamda bekçi alımları en az lise mezunu olan ve en az 167 cm boyunda olan adaylardan yapılacak.

    BEKÇİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    En az 167 cm boyunda olmak,

    Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

    Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

    Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

        18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla

        18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

        Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

        Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

        Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
        Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

        Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

        Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

        Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

        Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

        Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

        Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

        Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

        Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

        BEKÇİ ALIMI İLANI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Bekçi alımı için 2020 faaliyetleri için Polis Akademisi başkanlığı 15 Şubat 2021 tarihinde sınav sonuçları duyurusu yapmıştı. Sonrasında Ülkemizde artan pandemi ve şu anda sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte tüm sınavlar ve alımların bir çoğu ertelendi. Adaylar bekçi alımı ilanını biraz daha bekleyecekler gibi gözükmektedir. tahmini olarak temmuz ayında beklenen ilan için İçişleri Bakanlığı herhangi bir açıklamada bulunmadı.

        BEKÇİLİK MAAŞLARI NE KADAR?

        İşsizliğin koronavirüs salgınından sonra artmasıyla birlikte bekçilik için başvuru yapmak isteyen adayların sayısında artış oldu. Bekçilik için başvuru yapanların arasında en çok merak edilen konuların başında ise bekçilerin alacağı maaşın ne kadar olduğu geldi. 2020 Bekçi maaşları ne kadar araştırılıyordu.

        İlkokul mezunu olan bekçi maaşı ne kadar?

        İlkokul mezunu olan bekçi maaşı 4, 302,80 TL

        Lise mezunu olan bekçi maaşı ne kadar?

        Lise mezunu olan bekçi maaşı 4352 TL ile 4,455,14 TL arasında değişiyor.

        Ön lisans mezunu olan bekçi maaşı ne kadar?

        Ön lisans mezunu olan bekçi maaşı 4357,50 ile 4.400 TL arasındadır.

        Lisans mezunu olan bekçi maaşı ne kadar?

        Lisans mezunu olan bekçi maaşı 4, 404 TL ile 4,657,00 TL arasındadır.

            BEKÇİ ALIMI YAŞ SINIRI NEDİR?

            Bekçilik için başvuran kişilerin 18 yaş sonrasında yaş düzeltmeleri yapıldıysa eğer, düzeltme yapılmadan önceki yaşı bekçi alımı başvuru şartları ile karşılaştırılacak. Bekçi alımı yaş sınırı ise 31 yaşından gün almamış ve 18 yaşını doldurmuş olanlar olacak. Yukarıda da belirtildiği gibi 18 yaşından sonra yaş düzeltme yapanların işlemi, önceki yaş kabul edilecek.

            BEKÇİ ALIMLARINDA HÜKÜMLÜLÜK DETAYI

            Geçtiğimiz dönem bekçi alım başvuru koşulları arasında yer alan hapis durumu ile ilgili şu şekilde bilgi yer alıyordu; Altı aydan fazla hapis, ya da ağır hapis veya affa uğramış olsalar bile irtikâp, rüşvet, , dolanlı iflas, dolandırıcılık, sahtecilik, hırsızlık, zimmet, ihtilas, inancı kötüye kullanmak ya da yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hüküm yememiş olmak gerekir. Bunun dışında ek olarak, Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamış olan kişilerin bekçi alımları başvurusu kabul edilmişti. Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ilemahkûm bulunmamak, Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak), Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak şartları da arandı.
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