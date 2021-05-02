2021 bekçi alımları hala bekleniyor. 2020 yılında az kontenjan ile alım olması sebebi ile 2021 de yüksek alım beklenmekte. 2021 yılı Bekçilik şartları nedir? EGM bekçi alımı için adayların en çok merak ettiği konulardan biriside mezuniyet, Yaş ve Askerlik şartlarıdır. Bu kapsamda bekçi alımları en az lise mezunu olan ve en az 167 cm boyunda olan adaylardan yapılacak. Ayrıca önemli niteliklerden biriside adayların Askerliğini yapmış olmaları gereklidir. İşte tüm şartlar haberimizin devamında.
11 BİN BEKÇİ ALIMI İLANI BEKLENİYOR!
Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olan Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olan bekçi alımları için adaylar en az 11 bin Bekçi Alımı bekliyor. 2020 yılında bekçi alımının sadece 400 kişilik kontenjan ile sadece İstanbul ilinde alım yapılmıştı. Buna dayanarak adaylar Türkiye Geneli alım ilanı ve en az 11 bin kişilik kontenjan bekliyor.
MEZUNİYET, YAŞ VE ASKERLİK NİTELİKLERİ MERAK EDLİYOR!
EGM bekçi alımı için adayların en çok merak ettiği konulardan biriside mezuniyet, Yaş ve Askerlik şartlarıdır. Bu kapsamda bekçi alımları en az lise mezunu olan ve en az 167 cm boyunda olan adaylardan yapılacak.
BEKÇİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
Askerlik ödevini bitirmiş olmak,