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    • Memurlar
    • 01.05.2021 10:27
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    • 01.05.2021 10:27
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    'da 28.376 acil işçi aranıyor! Yaklaşık 300 bin kişi aradığı işini buldu! Mayıs 2021 personel alım kadroları

    Mayıs ayının gelmesiyle birlikte işçi alımı ilan ve kadroları yenilendi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlarla Mayıs ayı işçi ve personel alımı yapılacak kadrolar belli oldu. 2021 yılının ilk günlerinden itibaren İŞKUR ilanları aracılığıyla bu yıl 284 binden fazla vatandaş iş buldu. Son bilgilere göre, kurumun resmi internet sitesinden yeni yayımlanan ilanlarla 28.376 üzerinde acil personel aranıyor. Kamu ve özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da İŞKUR'un internet sitesi üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor.

    takvim.com.tr
    İŞKUR'da 28.376 acil işçi aranıyor!

    İŞKUR'da 28.376 acil işçi aranıyor! Yaklaşık 300 bin kişi aradığı işini buldu! Mayıs 2021 personel alım kadroları iş arayan vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken yeni ilanlar açıklandı. İŞKUR yeni istihdamlar sağlarken aynı zamanda iş arayan vatandaşların işe yerleşmesi sürecinde önemli rol oynuyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR, yılbaşından bu yana yaklaşık 284 bin kişiyi işe yerleştirdi. İŞKUR'da halen 28 bin 376 açık iş bulunuyor. En çok eleman aranan alanların sektörlerin başında da beden işçiliği yer aldı. Beden işçiliğini konfeksiyon işçisi ve ön muhasebeci takip ediyor. İşte Mayıs 2021 personel alım kadroları

    NASIL BAŞVURULUYOR?

    Özel sektörde acilen makineci (dikiş), temizlik görevlisi, gazaltı kaynakçısı, turizm ve otelcilik elemanı, satış danışmanı arıyor.

    Konfeksiyon işçisi ve ön muhasebeci en çok aranan elemanlar arasında yer alıyor. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden üye olup, başvuru yapabiliyor.

    Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Kamudaki güncel iş ilanları ise resmi kurumların internet sitesinden takip edilebiliyor.

    İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

    Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

    İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

        İŞKUR İLANLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

        * Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
        * Kamu haklarından yasaklanmamış olmak
        * Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak
        * Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak.

        İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

        İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

        Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

        Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

            Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

            İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.

            Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar gibi bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz.

            Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir.
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            Haberler Memurlar İŞKUR'da 28.376 acil işçi aranıyor! Yaklaşık 300 bin kişi aradığı işini buldu! Mayıs 2021 personel alım kadroları