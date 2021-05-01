İŞKUR'da 28.376 acil işçi aranıyor! Yaklaşık 300 bin kişi aradığı işini buldu! Mayıs 2021 personel alım kadroları iş arayan vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken yeni ilanlar açıklandı. İŞKUR yeni istihdamlar sağlarken aynı zamanda iş arayan vatandaşların işe yerleşmesi sürecinde önemli rol oynuyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR, yılbaşından bu yana yaklaşık 284 bin kişiyi işe yerleştirdi. İŞKUR'da halen 28 bin 376 açık iş bulunuyor. En çok eleman aranan alanların sektörlerin başında da beden işçiliği yer aldı. Beden işçiliğini konfeksiyon işçisi ve ön muhasebeci takip ediyor. İşte Mayıs 2021 personel alım kadroları
NASIL BAŞVURULUYOR?
Özel sektörde acilen makineci (dikiş), temizlik görevlisi, gazaltı kaynakçısı, turizm ve otelcilik elemanı, satış danışmanı arıyor.
Konfeksiyon işçisi ve ön muhasebeci en çok aranan elemanlar arasında yer alıyor. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden üye olup, başvuru yapabiliyor.
Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Kamudaki güncel iş ilanları ise resmi kurumların internet sitesinden takip edilebiliyor.
İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI
Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.