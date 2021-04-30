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    • 30.04.2021 11:15
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    • 30.04.2021 11:15
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    öğretim üyesi alım ilanı yayınlandı

    'nun ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. İlanlar arasında sürekli olarak güncelleri ekleniyor. Son eklenen ilanlar arasında 'nin 3 öğretim üyesi alım ilanı da yer aldı.

    Marmara Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı yayınlandı

    Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin Mühendislik Fakültesi'nde görevlendirileceği açıklandı.

    'nun internet portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgilere de yer verildi.

    İşte Marmara Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı başvurusu için bilgiler:
    Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

    Başvurular Resmî Gazete'de ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde www.marmarapersis.com adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.

    Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

    İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın

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    Haberler Memurlar Marmara Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı yayınlandı