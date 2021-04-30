İŞKUR üzerinden hastane personel alımı yapılacağı duyuruldu. En az ilkokul mezunu hastane personel alımı başvuru şartları açıklandı. Özel hastanelerde ve devlet hastanelerinde yapılan personel lımlarının detayları için haberi inceleyebilirsiniz. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Hastane personel alım ilanına başvuru yapacak adayların E-devlet şifresi ile İŞKUR üzerinden oluşturdukları iş arayan girişi yapılması sonrasında başvuruların yapılacağı belirtildi. İşte hasta kabul-kayıt görevlisi, temizlik görevlisi ve ambulans şoförü ilanları...
En az ilkokul mezunu hastane personel alımı başvuru şartları!
En az ilkokul mezunu hastane personel alımı başvuru şartları!