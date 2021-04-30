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    • Memurlar
    • 30.04.2021 12:17
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    • 30.04.2021 12:17
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    En az ilkokul mezunu ! (-kayıt görevlisi --)

    'dan hastanelere Nisan ayının sonlarında personel alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Tüm Türkiye genelinde hastanelere personel alımları yapılıyor. Türkiye genelinde hastane personel alım ilanı yayımlandı. Hastane personel alım ilanına başvuruların İŞKUR üzerinden online yapılacağı aktarıldı. İŞKUR hastanelere iş başvurusu nasıl yapılır araştırması yapanlar için detayları belirtelim. Hastanelere personel alımı ilanlarına başvurmak isteyen kişiler adreslerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları ya da aşağıdaki link üzerinden çıkan bilgileri doldurarak online kayıt yaptırmaları gerekir.

    takvim.com.tr
    En az ilkokul mezunu hastane personel alımı başvuru şartları!

    İŞKUR üzerinden hastane personel alımı yapılacağı duyuruldu. En az ilkokul mezunu hastane personel alımı başvuru şartları açıklandı. Özel hastanelerde ve devlet hastanelerinde yapılan personel lımlarının detayları için haberi inceleyebilirsiniz. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Hastane personel alım ilanına başvuru yapacak adayların E-devlet şifresi ile İŞKUR üzerinden oluşturdukları iş arayan girişi yapılması sonrasında başvuruların yapılacağı belirtildi. İşte hasta kabul-kayıt görevlisi, temizlik görevlisi ve ambulans şoförü ilanları...

    En az ilkokul mezunu hastane personel alımı başvuru şartları!

    En az ilkokul mezunu hastane personel alımı başvuru şartları!

        ÖZEL HASTANELERE ALIM YAPILACAK

        İnternet üzerinden yayımlanan personel alımlarında adayların özel hastaneler bünyesinde istihdam edileceğine yer verilirken, başvuru yapmak isteyen adayların şahsen müracaatını yapması gerektiğine yer verildi.

        KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

        İŞKUR ile kariyer sayfası üzerinden yayımlanan personel alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel koşulları taşıması gerekmektedir:

        - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        - Hastane ortamında çalışmasına engel bir sağlık sorunu olmaması,

        - Hastalarla iletişimi kuvvetli olan ve sabırlı,

        - Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek,

        - Vardiyalı çalışma sistemine

        - Mesleğin gerektirdiği özel şartlara hazi olmak.

        Ambulans şoförü alımı:

        https://www.kariyer.net/is-ilanlari/#&kw=ambulans

        BAŞVURU

        İŞKUR üzerinden yapılan personel alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki adımları izleyerek müracaatını yapması gerekmektedir.

        https://esube.iskur.gov.tr/

        İŞKUR e sube sayfasına gidin. Yukarıdaki linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın.

        Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ İlanları linkine tıklayın. Son olarak iş arama sayfası karşınıza çıkacak.

        Burada MESLEK yazan kısma , başvuru yapmak istediğiniz kadroyu yazıp ARA butonuna tıklayın. İlanlar sıralanacaktır.

        İŞKUR Kayıt Nasıl Oluşturulur?

        İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Kayıt işlemleri için;

        • İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.

        • İŞKUR web sitesinin üst menüsünün en sağında bulunan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.

        • Açılan İŞKUR E-Şube sayfasında "İş Arayan" ve "İşveren" şeklinde iki bölüm bulunmaktadır. İŞKUR kayıt işlemi için hangi pozisyonuna uygunsanız o bölümden işleminizi yapabilirsiniz.
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