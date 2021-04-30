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    • Memurlar
    • 30.04.2021 12:48
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    • 30.04.2021 12:48
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    atama mülakat ne zaman? 2021 öğretmen mülakat sözlü sınav başladı mı?

    2021 yılında alımı yapılacak alımı için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. 2021 öğretmen mülakat sözlü sınav başladı mı? Ön başvuru işlemlerini 26 Mart'a kadar yapan adaylar mülakat yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. MEB takvimine göre adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta yapılacak. Sözlü sınav tarihleriyle ilgili detaylı bilgiler de verildi. İşte 20 bin öğretmen mülakat ne zaman sorusunun yanıtı!

    takvim.com.tr
    20 bin öğretmen atama mülakat ne zaman? 2021 öğretmen mülakat sözlü sınav başladı mı?

    20 bin öğretmen atama mülakat ne zaman? 2021 öğretmen alımları için takvim belli oldu. Başvuru döneminin ardından MEB 20 bin öğretmen alımı takvimi duyurulmuştu. 26 Mart'a kadar ön başvuru ve tercih işlemleri duyurulmuştu. Bakan Selçuk öğretmen alımlarında bu yıl salgından dolayı yaşanan problemler nedeniyle 20 bin kısıtının geldiğini duyurdu. Peki MEB 20 bin öğretmen atama mülakat ne zaman? 2021 öğretmen mülakat sözlü sınav başladı mı?

    20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT NE ZAMAN?

    Ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 26 Mart'a kadar yapıldı.

    Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta yapılacak.

    Sözlü sınavlar 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz'da açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.

    Ayrıca Kovid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran'da yapacak. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 21-25 Haziran arasında düzenlenecek.

    Atama tercihleri 1-6 Eylül'de alınacak, sonuçları ise 8 Eylül'de duyurulacak.

        20 BİN ÖĞRETMEN ALINACAK!

        Canlı yayında eğitim öğretim gündemi ile ilgili açıklamalar yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şunları ifade etti;

        Daha çok atama olması, daha çok meslektaşımızla beraber olmak, elbette hepimizin arzusu. AK Parti döneminde de hep 40 bin ve üzerinde atamalar yapıldı. Bu sene için salgından kaynaklanan bir takım sorunlar ve bütçe olanakları ile ilgili bazı problemler, bütün bunlardan dolayı 20 bin kısıtı geldi, ama her zaman bizim işimiz, koşturmacamız bunun artması ile taleplerde bulunmak, görüşmeler yapmak.

        Bizim işimiz bu. Biz öğretmenlerimiz adına bu işin takipçisiyiz tabii ki. Her birinin umuda, işe ihtiyacı var. 'Verin bizim öğrencilerimizi' diyorlar. Bu ne kadar güzel bir duygu ve talep. Bu konuda da bizim elimizden geleni fazlasıyla yapmamız gerekiyor ve bunun için çok uğraşıyoruz. İmkanlar ölçüsünde yeni fırsatlar doğduğunda tabii ki olur, niye olmasın. Ama şu anda 20 bin ile kısıtlıyız.
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