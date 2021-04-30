20 bin öğretmen atama mülakat ne zaman? 2021 öğretmen alımları için takvim belli oldu. Başvuru döneminin ardından MEB 20 bin öğretmen alımı takvimi duyurulmuştu. 26 Mart'a kadar ön başvuru ve tercih işlemleri duyurulmuştu. Bakan Selçuk öğretmen alımlarında bu yıl salgından dolayı yaşanan problemler nedeniyle 20 bin kısıtının geldiğini duyurdu. Peki MEB 20 bin öğretmen atama mülakat ne zaman? 2021 öğretmen mülakat sözlü sınav başladı mı?
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT NE ZAMAN?
Ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 26 Mart'a kadar yapıldı.
Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta yapılacak.
Sözlü sınavlar 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz'da açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.
Ayrıca Kovid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran'da yapacak. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 21-25 Haziran arasında düzenlenecek.
Atama tercihleri 1-6 Eylül'de alınacak, sonuçları ise 8 Eylül'de duyurulacak.