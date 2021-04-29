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    • Memurlar
    • 29.04.2021 11:32
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    • 29.04.2021 11:32
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    8 öğretim üyesi alımı yapacak

    'nun ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. İlanlar arasında sürekli olarak güncelleri ekleniyor. Son eklenen ilanlar arasında 'nin 8 öğretim üyesi alım ilanı da yer aldı.

    Medipol Üniversitesi 8 öğretim üyesi alımı yapacak

    Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 8 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

    'nun internet portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için istenen belgeler de belirtildi.

    İşte İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı başvurusu için istenen belgeler:
    Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği başvuru Dilekçesine; Yayın Listesinin de olduğu YÖK formatlı Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, (tüm diploma ve belgeler e-Devlet'ten alınmalıdır, e- Devletten alınamayan Lisans diploması noter onaylı olmalıdır. Lisans diploması haricindeki diğer diplomaların/belgelerin asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce "aslı gibidir" yapılabilecektir.), Profesörlükte işe başlama yazısı (Yükseltilerek atama yapılacaklar için gerek bulunmamaktadır), Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri fiziki bir dosya olarak ve ayrıca diplomalar, varsa denklik belgeleri, bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerini (YÖK formatlı CV) içeren 6 (altı) takım dosya veya 6(altı) adet cd veya flash bellek içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, bu başvurularında Doçentlik unvanını aldıktan sonraki yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

    Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği başvuru Dilekçesine; Yayın Listesinin de olduğu YÖK formatlı Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, (tüm diploma ve belgeler e-Devlet'ten alınmalıdır, e- Devletten alınamayan Lisans diploması noter onaylı olmalıdır. Lisans diploması haricindeki diğer diplomaların/belgelerin asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce "aslı gibidir" yapılabilecektir.), Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri fiziki bir dosya olarak ve ayrıca diplomalar, varsa denklik belgeleri, bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerini (YÖK formatlı CV) içeren 4 (dört) takım dosya veya 4 (dört) adet cd veya flash bellek içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

    Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği başvuru Dilekçesine; Yayın Listesinin de olduğu YÖK formatlı Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, (tüm diploma ve belgeler e-Devlet'ten alınmalıdır, e- Devletten alınamayan Lisans diploması noter onaylı olmalıdır. Lisans diploması haricindeki diğer diplomaların/belgelerin asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce "aslı gibidir" yapılabilecektir.), Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri fiziki bir dosya olarak ve ayrıca diplomalar, varsa denklik belgeleri, bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerini (YÖK formatlı CV) içeren 4 (dört) takım dosya veya 4 (dört) adet cd veya flash bellek içinde İlgili Dekanlıklara/Müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir.

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