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    • Memurlar
    • 29.04.2021 23:54
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    • 29.04.2021 23:55
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    ? la ilgili açıklama!

    Gündemde binlerce kişi ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve gündemde sıklıkla araştırıyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde kariyer hedefleyen vatandaşlar başvurularını yaptı ve başvuru işlemleri 12 Mart’ta sona erdi. Nisan ayının bitmesine az zaman kalmışken nın açıklanacağı tarih de merak konusu oldu. Bir yandan da önemli bir gelişme yaşandı, la ilgili flaş açıklama geldi.

    takvim.com.tr
    Adalet Bakanlığı personel alımı 2021 sonuçları açıklandı mı?

    Adalet Bakanlığı personel alımı 2021 sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı 4.918 infaz koruma memuru alınacak olan CKM İKM başvuru sonuçlarına nereden ve nasıl ulaşılacağı merak edilerek araştırılıyor. Peki konuyla ilgili açıklama geldi mi, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için tarih verildi mi? Yazılı ve sözlü sınavlar yapılacak mı yoksa ertelenecek mi? İşte detaylar…

    ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Sonuçların açıklanmasına ilişkin bir tarih henüz verilmedi.Açıklandığında haberimizde de yer alacak.

    SONUÇLAR NASIL AÇIKLANACAK?

    Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

    Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.-Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

        Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

        Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

        ADALET BAKANLIĞI YAZILI VE SÖZLÜ SINAVLAR ERTELENDİ!

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Covid-19 salgını kapsamında alınan kararlar ve bu kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge içeriği dikkate alınarak daha önce ilan edilen ve 30 Nisan 2021- 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan; hakim ve savcı adaylığı mülakatları, icra müdür ve müdür yardımcılığı mülakatları, bakanlığımız taşra teşkilatı görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavları, bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile ceza ve infaz kurumları sürekli işçi ve sözleşmeli personel alımına ilişkin boy- kilo ölçümü, uygulamalı veya sözlü sınavları, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav tarihleri ilgili Adalet Komisyonları ve Bakanlığımızca daha sonra duyurulacaktır" denildi.

        İNFAZ KORUMA MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI

        Türk Vatandaşı olmak,

        Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

        Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

        Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

            Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek tüm unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

            Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

            Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 12.03.2021 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) hemşire ve sağlık teknikeri için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

            Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.
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            Haberler Memurlar Adalet Bakanlığı personel alımı 2021 sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavlarla ilgili açıklama!