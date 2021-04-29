Adalet Bakanlığı personel alımı 2021 sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı 4.918 infaz koruma memuru alınacak olan CKM İKM başvuru sonuçlarına nereden ve nasıl ulaşılacağı merak edilerek araştırılıyor. Peki konuyla ilgili açıklama geldi mi, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için tarih verildi mi? Yazılı ve sözlü sınavlar yapılacak mı yoksa ertelenecek mi? İşte detaylar…
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sonuçların açıklanmasına ilişkin bir tarih henüz verilmedi.Açıklandığında haberimizde de yer alacak.
SONUÇLAR NASIL AÇIKLANACAK?
Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.
Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.-Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.