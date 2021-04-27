27 Nisan 2021 KPSS'li KPSS şartsız personel ve memur alım ilanları ardı ardına açıklandı. Onlarca kamu kurumu KPSS'li KPSS'siz personel alım yapacak! 27 Nisan'dan itibaren yayımlanan kamu personel alım ilanlarına başvuru yapmak isteyenler için adaylarda aranan başvuru şartları açıklandı. Kamu personel olarak görev yapmak isteyen adaylar için yayımlanan memur alım ilanlarına başvuru tarihleri duyuruldu. Memur alım ilanı detayları haberimizde...
KPSS ile KPSS şartsız sözleşmeli kadrolu tüm ilanlar! 27 Nisan 2021 memur ilanları
KPSS ile KPSS şartsız sözleşmeli kadrolu tüm ilanlar! 27 Nisan 2021 memur ilanları