KPSS ile KPSS şartsız sözleşmeli kadrolu tüm ilanlar! 27 Nisan 2021 memur ilanları

Memur nedir? Kime memur denir?

Arapça kökenli bir kelime olan memur, devlet hizmetinde aylık aldığı maaş karşılığında çalışan görevli anlamına gelmektedir. Ayrıca yükümlü olarak da bilinir. İdari olarak bir sistem içerisinde görev yapan bu kişiler, kamu hizmeti yapmaktadır. Farklı mesleklerde, farklı görevlerde, farklı kurumlarda çalışabilen bu kişiler kamu görevlisidirler. Memurlar, devlet tarafından güvence altına alınmışlardır. Devlette görev yapan memurlar 657 numaralı Devlet Memurları Kanununa bağlıdırlar. Bu kanunda özlük hakları, alacakları cezalar, uygulanacakları yaptırımlar gibi her türlü konu belirtilmiştir.

