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    • Memurlar
    • 27.04.2021 15:09
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    • 27.04.2021 15:10
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    'da 55 zabıta memuru alımı yapılacak! Başvurular Mayıs'ta başlıyor! başvuru şartları neler?

    tarafından Zabıta Memuru alımı yapılacağı duyuruldu. Yayınlanan ilanda 55 yapılacağı belirtilirken, KPSS 70 puan şartı bulunduğu da açıklandı. Başvurular 20 Mayıs 2021 itibariyle alınmaya başlayacak. Bu noktada, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olmak koşulu ile istihdam sağlanacak. Peki, ? Son başvuru tarihi ne zaman? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

    İstanbul'da 55 zabıta memuru alımı yapılacak!

    Beykoz Belediyesi tarafından Zabıta Memuru alımı yapılacağı duyuruldu. Yayınlanan ilanda 55 Zabıta alımı yapılacağı belirtilirken, KPSS 70 puan şartı bulunduğu da açıklandı. Başvurular 20 Mayıs 2021 itibariyle alınmaya başlayacak. Bu noktada, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olmak koşulu ile istihdam sağlanacak. Peki, Beykoz Belediyesi zabıta alımı başvuru şartları nedir? Son başvuru tarihi ne zaman? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

    BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Beykoz Belediyesi Zabıta alımı başvuruları 20 Mayıs 2021 tarihinde başlayacak. 28 Mayıs 2021 saat 16:00'ya kadar (mesai günlerinde saat 10:00-16:00 saatleri arasında) başvurular devam edecek.

    Adayların Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No:43 Beykoz/İSTANBUL adresindeki Beykoz Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gerekli belgeler ile şahsen başvuruda bulunması gerekiyor. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

    BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

    a) Türk vatandaşı olmak.

    b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

    c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

    d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

    e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

    f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

        ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        a) İlan edilen unvan için son mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Önlisans 2020-KPSS P93 puan türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

        b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

        c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

        d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

        e) 13/10/1983 tarihli 2918 satılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
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