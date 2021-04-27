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    • Memurlar
    • 28.04.2021 08:16
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    • 28.04.2021 08:16
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    28 Nisan 2021 memur ilanları - ile KPSS şartsız sözleşmeli kadrolu tüm ilanlar! İşte memur alım başvuru ekranı

    28 Nisan 2021 'li KPSS şartsız personel ve memur alım ilanları ardı ardına açıklandı. Onlarca kamu kurumu KPSS'li KPSS'siz personel alım yapacak! 28 Nisan'dan itibaren yayımlanan kamu personel alım ilanlarına başvuru yapmak isteyenler için adaylarda aranan başvuru şartları açıklandı. Kamu personel olarak görev yapmak isteyen adaylar için yayımlanan memur alım ilanlarına başvuru tarihleri duyuruldu. Memur alım ilanı detayları haberimizde...

    takvim.com.tr
    KPSS ile KPSS şartsız sözleşmeli kadrolu tüm ilanlar! 27 Nisan 2021 memur ilanları

    2021 yılı KPSS'li KPSS şartsız personel ve memur alım ilanları yayına verildi. Memur alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları ve başvuru tarihi açıklandı. Memur alım ilanı detayları haberimizde... 28 Nisan 2021 memur alım ilanı onlarca kamu kurumu tarafından peş peşe yayımlandı. Kamu personel alım ilanlarına başvuru yapmak isteyenler için adaylarda aranan başvuru şartları açıklandı. Kamu personel olarak görev yapmak isteyen adaylar için yayımlanan memur alım ilanlarına başvuru tarihleri duyuruldu. KPSS ile KPSS şartsız sözleşmeli kadrolu tüm ilanlar! İşte başvuru ekranı

    KPSS ile KPSS şartsız sözleşmeli kadrolu tüm ilanlar! 27 Nisan 2021 memur ilanları

    KPSS ile KPSS şartsız sözleşmeli kadrolu tüm ilanlar! 27 Nisan 2021 memur ilanları

        KPSS ile KPSS şartsız sözleşmeli kadrolu tüm ilanlar! 27 Nisan 2021 memur ilanları

        MEMUR ALIM İLANLARINA BAŞVURU KOŞULLARI

        Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan tüm genel başvuru koşulları ile adaylardan talep edilen özel koşullar genel hatlarıyla şu maddelerden oluşuyor.

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Kadrolar için belirlenen öğrenim seviyesinden mezun olmak, Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

        Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, Deneyim ve Yaş şartı gibi şartları sağlamak, 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunda, atanmaya engel bir durum bulunmamak. İlgili KPSS puan türünden asgari KPSS puan şartını sağlamak.

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            Memur nedir? Kime memur denir?

            Arapça kökenli bir kelime olan memur, devlet hizmetinde aylık aldığı maaş karşılığında çalışan görevli anlamına gelmektedir. Ayrıca yükümlü olarak da bilinir. İdari olarak bir sistem içerisinde görev yapan bu kişiler, kamu hizmeti yapmaktadır. Farklı mesleklerde, farklı görevlerde, farklı kurumlarda çalışabilen bu kişiler kamu görevlisidirler. Memurlar, devlet tarafından güvence altına alınmışlardır. Devlette görev yapan memurlar 657 numaralı Devlet Memurları Kanununa bağlıdırlar. Bu kanunda özlük hakları, alacakları cezalar, uygulanacakları yaptırımlar gibi her türlü konu belirtilmiştir.
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            Haberler Memurlar 28 Nisan 2021 memur ilanları - KPSS ile KPSS şartsız sözleşmeli kadrolu tüm ilanlar! İşte memur alım başvuru ekranı