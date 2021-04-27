2021 yılı KPSS'li KPSS şartsız personel ve memur alım ilanları yayına verildi. Memur alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları ve başvuru tarihi açıklandı. Memur alım ilanı detayları haberimizde... 28 Nisan 2021 memur alım ilanı onlarca kamu kurumu tarafından peş peşe yayımlandı. Kamu personel alım ilanlarına başvuru yapmak isteyenler için adaylarda aranan başvuru şartları açıklandı. Kamu personel olarak görev yapmak isteyen adaylar için yayımlanan memur alım ilanlarına başvuru tarihleri duyuruldu. KPSS ile KPSS şartsız sözleşmeli kadrolu tüm ilanlar! İşte başvuru ekranı
KPSS ile KPSS şartsız sözleşmeli kadrolu tüm ilanlar! 27 Nisan 2021 memur ilanları
KPSS ile KPSS şartsız sözleşmeli kadrolu tüm ilanlar! 27 Nisan 2021 memur ilanları