Kamuya yeni ilanlar yayımlandı. Farklı kamu kurumlarına KPSS li veya KPSS siz 260 Kamu personeli alımı yapacak. Şartlar ve kadro dağılımı haberde. Yayımlanan kamu personeli alımı ilanları için adaylar başvurularını bazı nitelikler doğrultusunda yapılacak. Bu kapsamda alımlar " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, 18 yaşını tamamlamış ve 35 Yaşından gün almamış olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak " şartları aranacak.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
Yayımlanan kamu personeli alımı ilanları için adaylar başvurularını bazı nitelikler doğrultusunda yapılacak. Bu kapsamda alımlar " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, 18 yaşını tamamlamış ve 35 Yaşından gün almamış olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak " şartları aranacak.
BUGÜN YAYIMLANAN KAMU İLANLARI VE KADRO DAĞILIMI:
Bakanlıklar ve Kamu Kurumları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere 27 Nisan 2021 tarihi ile ilanları yayımladılar. Farklı kurumlara 260 kişilik kadro ile kamu personeli alımı yapılacak.