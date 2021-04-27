Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü:

Kıyı Emniyetine 5 kişilik boş kadro ile Büro Memuru Alımı yapılacak. Alımlar Lisans mezunu adaylar içerisinden yapılacak olup adayların KPSS ve YDS puanı olması gerekmektedir. Başvuru süreci başlamış olup en geç 30 Nisan 2021 tarihine kadar yapılacak.

Kara Yolları Genel Müdürlüğü:

Kara Yollarına ( KGM ) bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı şehirlerde işçi alımı yapacak. 14 Eski Hükümlü ve 3 Engelli İşçi olmak üzere alımlar, Isparta, Kastamonu, Kars, İstanbul, Sakarya, Tekirdağ, Karaman, Bolu, Ankara, Elazığ, Ağrı, Muğla, Antalya ilerinde yapılacak.