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    • Memurlar
    • 27.04.2021 10:14
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    • 27.04.2021 10:30
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    kamu ilanları yayımlandı! KPSS'li, KPSS şartsız , , personel alımı şartları

    Bakanlıklar ve Kamu Kurumları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere 27 Nisan 2021 tarihi ile ilanları yayımladılar. 2021 tarihi ile yayımlanmış olan kamu personeli alımı ilanlarına göre kamuya 260 kişilik boş kadro ile kamu personeli alımı yapılacak. Yayımlanan kamu personeli alımı ilanları için adaylar başvurularını bazı nitelikler doğrultusunda yapılacak. Bu kapsamda alımlar " vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak gerekiyor. İşte KPSS'li, KPSS şartsız , , personel alımı şartları...

    takvim.com.tr
    27 Nisan kamu ilanları yayımlandı! Kamuya yüzlerce kamu personeli alımı yapılacak

    Kamuya yeni ilanlar yayımlandı. Farklı kamu kurumlarına KPSS li veya KPSS siz 260 Kamu personeli alımı yapacak. Şartlar ve kadro dağılımı haberde. Yayımlanan kamu personeli alımı ilanları için adaylar başvurularını bazı nitelikler doğrultusunda yapılacak. Bu kapsamda alımlar " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, 18 yaşını tamamlamış ve 35 Yaşından gün almamış olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak " şartları aranacak.

    KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

    Yayımlanan kamu personeli alımı ilanları için adaylar başvurularını bazı nitelikler doğrultusunda yapılacak. Bu kapsamda alımlar " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, 18 yaşını tamamlamış ve 35 Yaşından gün almamış olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak " şartları aranacak.

    BUGÜN YAYIMLANAN KAMU İLANLARI VE KADRO DAĞILIMI:

    Bakanlıklar ve Kamu Kurumları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere 27 Nisan 2021 tarihi ile ilanları yayımladılar. Farklı kurumlara 260 kişilik kadro ile kamu personeli alımı yapılacak.

        Dokuz Eylül Üniversitesi:

        Üniversiteye İŞKUR aracılığı ile 12 kişilik boş kadro ile Sürekli İşçi statüsünde Silahsız Güvenlik Görevlisi alımı yapılacak. Alımlar Kura-Sözlü sınav ile yapılacak. Bu kapsamda adayların Güvenlik Görevlisi şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

        Gazi Üniversitesi:

        Gazi Üniversitesine KPSS Puanı ile veya KPSS olmaksızın sözleşmeli olarak Bilişim Personeli alımı yapılacak. Alımlar 1 Ağ uzmanı ve 2 Sistem uzmanı kadrolarında alım yapılacak. Başvurular 26 Nisan 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 10 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılacaktır.

        Sağlık Bakanlığı:

        Bakanlık bünyesine personel alımı için 2021 Yılı Atama Kurası ilanı Yayımlandı. 65-72 yaş Yeniden atama kurası yapılacak. Kuraya başvurular 27 Nisan 2021 tarihi ile 04Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. İlan Hakkında Detaylı Bilgi İçin Buraya Tıklayınız.

        Sayıştay Başkanlığı:

        Sayıştay İŞKUR aracılığı ile KPSS şartı olmaksızın 20 Temizlik Personeli Alımı yapılacak. Adayların en az İlköğretim mezunu olmaları, 35 yaşını bitirmemiş olmak şartları aranacak. Adaylar başvurularını sadece İŞKUR üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular en geç 30 Nisan 2021 tarihine kadar yapılacak.

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü:

        Kıyı Emniyetine 5 kişilik boş kadro ile Büro Memuru Alımı yapılacak. Alımlar Lisans mezunu adaylar içerisinden yapılacak olup adayların KPSS ve YDS puanı olması gerekmektedir. Başvuru süreci başlamış olup en geç 30 Nisan 2021 tarihine kadar yapılacak.

        Kara Yolları Genel Müdürlüğü:

        Kara Yollarına ( KGM ) bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı şehirlerde işçi alımı yapacak. 14 Eski Hükümlü ve 3 Engelli İşçi olmak üzere alımlar, Isparta, Kastamonu, Kars, İstanbul, Sakarya, Tekirdağ, Karaman, Bolu, Ankara, Elazığ, Ağrı, Muğla, Antalya ilerinde yapılacak.

            TÜBİTAK:

            TÜBİTAK 3 farklı biriminde görevlendirmek üzere 98 kişilik boş kadro ile KPSS siz Personel Alımı yapılacak. Bu kapsamda alımlar KİDB, BİLGEM TDBY ve BİLGEM UEKAE personel alacak. KPSS şartı olmaksızın alım yapılacak.

            Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü 7 Öğretim Görevlisi alımı yapacak.

            İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğü 1 Profesör alacak.

            İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 33 Personel Alımı yapılacak.

            Koç Üniversitesi Rektörlüğü 4 kişilik kadro ile Öğretim Görevlisi alınacak.

            Mardin Artuklu Üniversitesi 2 İç Denetçi alımı yapacak.

            Samsun Üniversitesi Rektörlüğü 20 Personel alınacak.

            Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü 4 Doçent alınacak.

            Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü 3 personel alınacak.

            İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü 23 Öğretim Görevlisi alınacak.

            Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü 8 Öğretim elemanı alınacak.

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            Haberler Memurlar 27 Nisan kamu ilanları yayımlandı! KPSS'li, KPSS şartsız Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK, Sayıştay Başkanlığı personel alımı şartları