Ulaştırma Bakanlığı kura sonuçları isim listesi! Ulaştırma Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı?

Sıkıntılı günler yaşadığımız COVİD-19 salgını tedbirleri kapsamında kura çekimine katılımcı alınmayacak olup, noter kura çekimi Bakanlığımız youtube kanalından canlı yayınlanacak ve kuranın gerçekleştirildiği gün ve saatte video kayıt altına alınacaktır.

Kura çekimi ile açık iş sayısının her il ve unvan için 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Kura çekimi sonrasında açıklanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı asıl ve yedek aday listesi ile listede ismi geçen adayların hangi belgeleri hazırlayacağı, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri ile belge tesliminden sonra yapılacak sözlü sınava ilişkin bilgiler Bakanlığımız internet sitesinde (www.uab.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

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