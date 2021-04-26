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    • Memurlar
    • 26.04.2021 10:39
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    • 26.04.2021 10:39
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    isim listesi! Ulaştırma Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı?

    isim listesi merak ediliyor. Ulaştırma Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı sorgulanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çeşitli illerde görevlendirilmek üzere 75 koruma ve güvenlik ile 55 temizlik görevlisi olmak üzere 130 personel alacak. Personel alımları için kura çekilişi 26 Nisan tarihinde gerçekleştiriliyor. Peki, Ulaştırma Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? İşte !

    takvim.com.tr
    Ulaştırma Bakanlığı kura sonuçları isim listesi! Ulaştırma Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı?

    Ulaştırma Bakanlığı kura sonuçları isim listesi vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Ulaştırma Bakanlığı 130 personel alımı için kura çekilişi 26 Nisan'da gerçekleştiriliyor. Ulaştırma Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "sürekli işçi" alım ilanı için başvurular 9 Nisan'a kadar alınmıştı. İŞKUR tarafından gönderilen listede yer alan adaylar arasından kura çekimiyle açık iş sayısının her il ve unvan için 4 katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.

    ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

    Türkiye İş Kurumu İŞKUR aracılığıyla başvuruda yer alan adaylar için kura çekimi 26/04/2021 tarihinde (bugün) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Konferans Salonunda noter huzurunda çekilecek olup, belirtilen tarihte değişiklik olması halinde Bakanlığımız internet sitesinde (www.uab.gov.tr) kura tarihine ilişkin duyuru yapılacaktır.

    Sıkıntılı günler yaşadığımız COVİD-19 salgını tedbirleri kapsamında kura çekimine katılımcı alınmayacak olup, noter kura çekimi Bakanlığımız youtube kanalından canlı yayınlanacak ve kuranın gerçekleştirildiği gün ve saatte video kayıt altına alınacaktır.

    Kura çekimi ile açık iş sayısının her il ve unvan için 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

    Kura çekimi sonrasında açıklanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı asıl ve yedek aday listesi ile listede ismi geçen adayların hangi belgeleri hazırlayacağı, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri ile belge tesliminden sonra yapılacak sözlü sınava ilişkin bilgiler Bakanlığımız internet sitesinde (www.uab.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

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