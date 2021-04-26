TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 70 proje personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Alınacak personelin Ar-Ge personeli olarak görev alacağı açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı detaylara da yer verildi.

İşte TÜBİTAK proje personeli alım ilanı için detaylar:

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

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