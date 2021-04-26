Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 26.04.2021 11:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.04.2021 11:08
    ABONE OL

    'ın beklenen alım ilanı yayınlandı! 70 personel aranıyor

    'nun ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. İlanlar arasında sürekli olarak güncelleri ekleniyor. Son eklenen ilanlar arasında 'ın 70 proje personel alım ilanı da yer aldı.

    Beklenen alım ilanı yayınlandı! 70 personel aranıyor

    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 70 proje personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Alınacak personelin Ar-Ge personeli olarak görev alacağı açıklandı.

    'nun internet portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı detaylara da yer verildi.

    İşte TÜBİTAK proje personeli alım ilanı için detaylar:
    Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Memurlar TÜBİTAK'ın beklenen alım ilanı yayınlandı! 70 personel aranıyor