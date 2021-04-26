Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, memur alımı yapacağını duyurdu. İlanda yer alan bilgiye göre, en az KPSS 60 puan şartı aranıyor. Öte yandan lisans mezunu adaylar arasında atama gerçekleştirileceği belirtildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü memur alımı başvuruları 26 Nisan 2021 tarihinde yani bugün başladı. Peki, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü memur alımı başvuru şartları neler? Hangi kadrolara alım yapılacak? İşte tüm detaylar...
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü memur alımı başvuruları 26 Nisan 2021 tarihinde başladı. Adaylar 30 Nisan 2021 tarihine kadar İŞKUR'un https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresi üzerindeki "İşyeri Unvanı" bölümüne Kıyı Emniyeti yazarak ilana başvuruda bulunabiliyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.
3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki ilanlara, durumu talep şartlarına uyan ve ilanın yayımlandığı anda geçerli KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların başvuruları kabul edilir.