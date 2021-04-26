27 Nisan: KPSS'li ve KPSS şartsız personel alımı başvuru şartları! (memur, hizmetli, şoför, garson, teknisyen, tekniker, zabıta)

KPSS'li ve KPSS şartsız personel alımı başvuru şartları ve güncel alımlarla ilgili detayları haberimizde veriyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne en az ortaöğretim düzeyinden açıktan memur alımı yapılacak. Başvuru işlemlerinin şahsen yapılacağı resmi duyuruda, başvuru yapacak adayların ilgili alım için belirlenen özel ve genel şartları dikkatle incelemesi gerektiği belirtildi. Ayrıca Çankaya Belediye Başkanlığı'na 27 Memur Alımı Yapılacak Çankaya Belediye Başkanlığı'na KPSS en az 70 puan şartıyla 27 memur alımı gerçekleştirilecek.
Mersin Üniversitesi 21 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak
Mersin Üniversitesi'ne 21 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak.
MSÜ 200 PERSONEL ALINACAK
Hizmetli, Şoför, Aşçı, Berber, Garson, Terzi-Ütücü, Kaloriferci, Elektrik Mühendisi, Çevre Mühendisi, Veteriner Hekim, Diyetisyen, Tekniker (Harita ve Kadastro, Fotoğraf ve Kamera, Makine, Matbaa , İnşaat, İklimlendirme) , Teknisyen (Marangoz, Metal işleri, Elektrik, Sıhhi Tesisat) . Başvurular 21 Nisan'da sona erecek.
Adli Tıp Kurumu'na 79 Personel Alımı Yapılacak
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu'na Kimyager, Laborant, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, Hizmetli unvanlarında toplam 79 personel alımı yapılacak. Başvurular 12 Nisan'da başlayacak, 22 Nisan 2021 tarihine kadar Adli Tıp Kurumu'nun resmi sayfasından gerçekleştirilecek.
TÜBİTAK'a 77 Kısmi Sözleşmeli Proje Personeli Alınacak
TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, Kısmi Süreli Proje Personeli hizmet grubuna 77 personel alımı yapacak. Başvurular https://kariyer.tubitak.gov.tr adresinden online yapılacak. Başvuru işlemlerinin 26 Nisan'da son bulacağı açıklandı.