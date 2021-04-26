26 Nisan: KPSS'li ve KPSS şartsız personel alımı başvuru şartları! (memur, hizmetli, şoför, garson, teknisyen, tekniker, zabıta)

Fatih Belediye Başkanlığı'na 40 Zabıta Memuru Alımı Yapılacak

Fatih Belediyesi'ne 40 zabıta memuru alınacak. Başvurular , talep edilen belgelerle birlikte Belediye Başkanlığı'na şahsen yapılacak. Başvuru işlemlerinin 26 Nisan'da başlayacağı belirtilirken, başvuru yapacak adaylarda KPSS ve lisans mezuniyet şartı aranacak.

Başvuru Özel Şartları Şu Şekilde ;

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türünden, asgari KPSS puanını almış olmak,

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+, -)

10 kg'dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.