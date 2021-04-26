26 Nisan: KPSS'li ve KPSS şartsız personel alımı başvuru şartları! (memur, hizmetli, şoför, garson, teknisyen, tekniker, zabıta)

Kamu kurum ve kuruluşlarına açıktan sözleşmeli ve kadrolu personel alımları yapılacak. Milli Savunma bakanlığı 200 personel, Adli Tıp Kurumu başkanlığı 79 personel alımı, Fatih Belediyesi'ne 40 zabıta memuru alımı, DSİ'ye 11 Mühendis alımı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne sözleşmeli sağlık personeli alımı, TÜBİTAK 77 kısmi sözleşmeli proje personeli alımı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne 83 personel alımı, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne 171 memur alımı, Şişli Belediyesi'ne 50 zabıta memuru alımı, Çankaya Belediyesi'ne 27 Memur Alımı, Mersin Üniversitesi'ne 21 sözleşmeli sağlık personeli alımı hakkında detayları bu haberimizde.
Mersin Üniversitesi 21 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak
Mersin Üniversitesi'ne 21 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak.
MSÜ 200 PERSONEL ALINACAK
Hizmetli, Şoför, Aşçı, Berber, Garson, Terzi-Ütücü, Kaloriferci, Elektrik Mühendisi, Çevre Mühendisi, Veteriner Hekim, Diyetisyen, Tekniker (Harita ve Kadastro, Fotoğraf ve Kamera, Makine, Matbaa , İnşaat, İklimlendirme) , Teknisyen (Marangoz, Metal işleri, Elektrik, Sıhhi Tesisat) . Başvurular 21 Nisan'da sona erecek.
Adli Tıp Kurumu'na 79 Personel Alımı Yapılacak
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu'na Kimyager, Laborant, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, Hizmetli unvanlarında toplam 79 personel alımı yapılacak. Başvurular 12 Nisan'da başlayacak, 22 Nisan 2021 tarihine kadar Adli Tıp Kurumu'nun resmi sayfasından gerçekleştirilecek.
TÜBİTAK'a 77 Kısmi Sözleşmeli Proje Personeli Alınacak
TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, Kısmi Süreli Proje Personeli hizmet grubuna 77 personel alımı yapacak. Başvurular https://kariyer.tubitak.gov.tr adresinden online yapılacak. Başvuru işlemlerinin 26 Nisan'da son bulacağı açıklandı.